Граница Финляндии с Россией останется закрытой до апреля

Граница Финляндии с Россией останется закрытой ещё как минимум два месяца. Государственный совет Финляндии в четверг принял решение не открывать пограничные переходы на финско-российской границе. Срок их закрытия продлён до 14 апреля.

Наземные погранпереходы на границе России и Финляндии начали закрываться по решению финских властей в ноябре прошлого года в связи с наплывом граждан третьих стран, главным образом Ближнего Востока и Африки, которые прибывали на пограничные пункты с территории России и просили политического убежища в Финляндии. По закону, таких просителей нельзя отправить обратно, их необходимо разместить в Финляндии до завершения процедуры рассмотрения их прошения.

Финские власти обвинили Россию в том, что она сознательно поощряет иностранцев к тому, чтобы те просили в Финляндии убежище, чтобы дестабилизировать обстановку в стране. В ноябре были закрыты все погранпереходы, а следовательно, подать на них прошение об убежище стало невозможно. В декабре их на короткое время открыли, однако спустя двое суток закрыли вновь. В январе закрытие погранпереходов продлили до середины февраля.

По данным министерства внутренних дел Финляндии, ситуация не изменилась, и в случае открытия границы на погранпереходы вновь начнут прибывать просители убежища. МВД утверждает, что до конца года их может быть до 20 тысяч. "В районе границы проживают не менее сотен, а возможно и тысячи мигрантов, которые ждут возможности продолжить путь в Финляндию", — утверждает министр внутренних дел Мари Рантанен. Мигранты пытаются попасть в Финляндию из России и нелегально, в обход погранпостов, однако таких случаев немного, они исчисляются десятками.

Правозащитники и ряд жителей Финляндии, в особенности те, кто имеет в России родственников, критиковали решение властей, заявляя, что оно нарушает их права. МВД называет закрытие границы временной и необходимой мерой. Власти Финляндии подчёркивают, что рассматривают различные альтернативы полному закрытию границ, однако пока решение не принято.

Российско-финские отношения резко обострились после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Финляндия отказалась от политики нейтралитета и вступила в НАТО. В Москве заявляют, что это решение не останется без последствий. При этом в России отрицают, что используют миграцию для оказания давления на Финляндию.