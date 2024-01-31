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Финляндия не даёт убежища мигрантам, въехавшим через Россию

Просители убежища на погранпункте Салла в северной Финляндии, 23 ноября 2023
Просители убежища на погранпункте Салла в северной Финляндии, 23 ноября 2023

Миграционная служба Финляндии пока не предоставила убежища ни одному из мигрантов, которые в последние месяцы въехали в страну с территории России. Об этом сообщает портал Yle.fi со ссылкой на данные ведомства. Из тех заявлений, что уже были рассмотрены, около двух третей получили отказ, остальные были аннулированы из-за истечения срока действия.

Миграционная служба успела рассмотреть около 70 прошений об убежище, рассказал её представитель Антти Лехтинен. Всего во второй половине прошлого года через Россию в Финляндию въехали около 1300 просителей убежища. Местонахождение примерно 190 из них неизвестно, они числятся пропавшими без вести. Предполагается, что они использовали Финляндию как транзитное государство и покинули её.

  • Рост числа мигрантов, въезжавших в Финляндию через российскую границу, был зафиксирован погранслужбами осенью прошлого года. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран, которых российские пограничники пропускают на своих пунктах без предъявления разрешающих пересечение границы документов. Хельсинки обвинил Москву в провоцировании граждан третьих стран на пересечение границы.
  • В ноябре из-за наплыва мигрантов финские власти приняли решение полностью закрыть все погранпункты на границе с Россией, пока ситуация с просителями убежища не изменится.

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