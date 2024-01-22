Гранты для своих. Аннексированный Крым накачивают деньгами на пропаганду 

В аннексированном Россией Крыму в 2024 году будет реализован ряд культурных проектов с пропагандистским уклоном. Все они получили гранты на миллионы рублей от российского Президентского фонда культурных инициатив. Среди получателей финансирования – крымские художники, у которых оккупационная власть забрала выставочный зал и творческие мастерские, а также местное отделение Российского военно-исторического общества – организации, которую возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский (он находится под санкциями из-за войны России в Украине). В предыдущие годы в конкурсе побеждали проекты, связанные с другими поддержавшими войну и близкими режиму чиновниками и депутатами. Среди них был и назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.

Российский Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) 20 декабря назвал победителей первого конкурса грантов 2024 года. Начиная с 2021 года, эта организация дважды в год раздает государственные деньги различным культурным проектам в российских регионах и на захваченных Россией территориях. Помимо двух основных конкурсов, ежегодно проводится до четырех "спецконкурсов". За неполных три года ПФКИ направил 25,4 млрд рублей (около 276 млн долларов) на поддержку 7202 культурных проектов.

Победителями первого конкурса 2024 года стали 883 проекта. На их реализацию выделят свыше 3,9 млрд рублей (около 43 млн долларов). Среди победителей – 12 проектов из аннексированного Крыма на сумму 24,3 млн рублей (около 260 тыс. долларов).

Приведенный на сайте ПФКИ перечень тематических направлений, которым должны соответствовать поданные заявки, подразумевает, что больше шансов на победу имеют проекты "патриотического" содержания. О том, что побеждают в конкурсе только идеологические выверенные заявки, говорит и состав координационного комитета, распределяющего гранты. Возглавляет комитет первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. Помогают ему среди прочих начальник президентского управления по общественным проектам Сергей Новиков и митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Тихон (Шевкунов). Считается, что Кириенко отвечает в Кремле за внутреннюю политику и взаимодействие с оккупированными территориями, Новиков – за молодежную политику и перевоспитание знаменитостей, выступающих против войны, а Шевкунова в СМИ называют "духовником Путина".

Среди крымских участников конкурса самый большой грант, на 6,9 млн рублей (около 75 тыс. долларов), достался самой "патриотичной" заявке – проекту "Оборона Севастополя. Возрождение. Отечество". Его организаторы собираются провести "демонстрационно-просветительский театрализованный цикл мероприятий" с показом художественного фильма "Оборона Севастополя", снятого Василием Гончаровым и Александром Ханжонковым в 1911 году. Для этих целей немой фильм отреставрировали и озвучили.

Проект, в соответствии с описанием, направлен на "формирование традиционных духовно-нравственных ценностей". В тексте грантовой заявки приводятся цитаты Владимира Путина и публициста Александра Проханова. В ней также упоминаются "три обороны Севастополя": податели заявки используют насаждаемый после аннексии Крыма миф о том, что после событий на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году жители Севастополя пережили "третью оборону", не пустив в город "бандеровцев". Про сам фильм сказано, что он имеет для севастопольцев "сакральное значение".

Финансового обоснования грантовых заявок в открытом доступе нет, поэтому определить, на что именно авторы проекта собираются потратить без малого 7 млн рублей, невозможно. Письмо с соответствующим вопросом, которое корреспондент Радио Свобода отправил организаторам "театрализованного цикла мероприятий", осталось без ответа.

Автором грантовой заявки является севастопольское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО). Эту организацию возглавляет подсанкционный помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский, а в попечительский совет входят политики, высокопоставленные чиновники и близкие к Владимиру Путину олигархи. РВИО имеет репутацию организации, которая занимается историческими подтасовками в угоду власти. После аннексии Крыма в 2014 году она создала на полуострове региональные отделения и занимается продвижением кремлевских нарративов через них. К примеру, местная ячейка РВИО проводит в Севастополе ежегодный военно-исторический фестиваль "Русская Троя", посвященный Крымской войне 1853–1856 годов (в 2022 году деньги на него также дал Президентский фонд культурных инициатив).

Организация каждый год получает из федерального бюджета сотни миллионов рублей на проведение "патриотических" мероприятий. Неудивительно, что именно проекту севастопольского отделения РВИО выделили самое щедрое финансирование среди всех крымских заявок в 2024 году – ему достанется более четверти выделенных региону средств. Владимир Мединский и сам неплохо зарабатывает на крымском наследии: контракты на реконструкцию исторических объектов на полуострове регулярно доставались связанным с ним компаниям.

Интересно, что севастопольское отделение РВИО выигрывает грант Фонда культурных инициатив второй год подряд. В 2023 году организации выдали 4,3 млн рублей (около 47 тыс. долларов) на проект с похожим названием – "Оборона Севастополя". Эта грантовая заявка почти дословно повторяет ту, что победила в конкурсе 2024 года.

Алексей Ефремов, учредитель общественной организации "Свободный Крым", считает, что гранты направляются на поддержку крайне узкого набора тем, который умалчивает и о том, сколько разных народов проживало на территории Крыма, и часть истории полуострова:

– В последние десять лет в Крыму все настолько пропитано пропагандой, что даже в грантовых заявках – сплошные [пророссийские] нарративы и штампы про бандеровцев, русофобию, "осажденную крепость" и "кругом враги". Я тут не увидел ни каких-то инноваций, ни науки, ни экологии – одна сплошная религия, политика партии и какое-то темное средневековье. Раньше всюду насаждалось победобесие, а сейчас к этому добавились "герои СВО" (так в России называют вторжение в Украину. – Прим. РС) – делают героев из оккупантов, убийц и мародеров, которые захватывают и разграбляют чужие дома и чужие территории.

Нужно либо вообще не иметь критического мышления, чтобы этому верить, либо пользоваться этим, ловить тренды, чтобы на этом как-то раскрутиться, попасть в струю. Этим занимаются от силы сотни две мальчиков и девочек с амбициями, карьеристов, которые пытаются заработать себе на этом какой-то капитал. Среди моих знакомых есть ребята, которые выигрывали подобные гранты. Их любят вручать на "Тавриде" и других молодежных фестивалях, где происходит вот эта вакханалия ура-патриотизма. Все это превращается в совок в худших его проявлениях – только там цитаты Ленина везде вставляли, а здесь цитаты Путина чуть ли не в каждом абзаце.

Я несколько лет в школе преподавал крымоведение, неплохо знаком с историей Крыма, и меня поражает то, что берется один какой-то небольшой фрагмент истории и подается так, будто Крым был русским всегда. Он десятки раз менял хозяев, это было владение разных империй и государств. Но берется только "русский мир" и героические обороны [Севастополя]. Тем самым пытаются выжечь из памяти наследие всех народов, которые тут издревле проживали. Это говорит только о том, что [у российской власти] есть страх по поводу того, что значительная часть населения настроена проукраински, что люди ждут Вооруженных сил Украины. Поэтому нужно просто стереть любые воспоминания, связанные с Украиной.

Более 2,7 млн рублей от ПФКИ в 2024 году получит проект "Таврида сокровенная". Его авторы собираются потратить деньги на "популяризацию памятников архитектуры и ландшафтного искусства Крымского полуострова". К этому сугубо краеведческому проекту также прилагается идеологическая нагрузка. Его участники намерены среди прочего заняться "осмыслением роли дворцово-парковых комплексов в создании образа русского Крыма и формировании русской идентичности как ключевой для процветания культуры российского Крыма".

"На протяжении десятилетий Республика Крым находилась под влиянием украинской культуры… Русский мир, и в частности, русская культура и ее памятники, в это время стали жертвой внедрения антироссийских интенций. Целые поколения выросли, не зная ни русской истории и культуры, не понимая роли и значения ее памятников, находящихся на территории своей малой Родины. В последнее десятилетие – десятилетие воссоединения с Россией – возродилась надежда на обретение русской идентичности крымчанами", – говорится в грантовойзаявке (орфография и пунктуация оригинала здесь и далее сохранены).

Получателем гранта выступает Крымское республиканское отделение Союза художников России. Эта общественная организация была зарегистрирована после аннексии полуострова, в 2015 году. В нее вошли многие члены крымской организации Национального союза художников Украины.

В 2021 году российские власти Крыма заинтересовались имуществом организации – выставочным комплексом "Дом художника" и творческими мастерскими в Симферополе, а также помещениями в Ялте и Бахчисарайском районе. Сформированное Россией правительство Крыма передало все эти здания в республиканскую собственность. Инициатором передачи была занимавшая в то время пост российского министра культуры Крыма Арина Новосельская – впоследствии она получила длительный тюремный срок за взятку в особо крупном размере.

Крымские художники яростно протестовали, писали гневные воззвания и обвиняли российских чиновников в рейдерском захвате. Однако это не помешало им всего лишь два года спустя подать для участия в грантовом конкурсе заявку, которая сплошь состоит из российских пропагандистских клише и оправдывает аннексию Крыма. В организации, впрочем, за это время успел смениться руководитель.

Еще один грант в первом конкурсе 2024 года выиграл частный Музей истории, культуры и быта крымских татар в Старом Крыму. Его владелица Эльвира Бариева получит без малого 500 тыс. рублей (около 5,4 тыс. долларов) на проект "Крымский стиль как связующее звено в возрождении крымско-татарского фольклора".

Грантовая заявка сформулирована в духе времени. "Первая Мировая война, гражданская война имели разрушительное влияние на искусство крымских татар… 40-е гг стали переломным этапом, который окончательно уничтожил традиционное народное искусство. Многое было утрачено навсегда… Наш проект – это наш вклад в возрождение традиций многонационального народа России", – говорится в описании проекта.

Неудобная для российской власти тема массовой депортации крымских татар в 1944 году в заявке обойдена стороной. О том, кто был виновником этого самого "переломного этапа", создательница музея, посвященного истории крымско-татарского народа, предпочитает не говорить. Зато в тексте нашлось место упоминанию "многонационального народа России".

Эти миллионы и миллиарды, которые осваиваются [на пропагандистских проектах], можно было бы направить на, по сути, нищее население

– Репрессивная деятельность в Крыму с 2014 года нарастает, и это создает очень большую проблему, – говорит Олег Охредько, аналитик центра гражданского просвещения "Альменда". – На сегодняшний день в культурном направлении Украина может, во-первых, проводить адвокацию привлечения России к ответственности через международные организации. Во-вторых, [существует] возможность распространения украинских нарративов хотя бы через те лазейки, которые остались на территории Крыма. Это рассказывание правды об истории Крыма, о Крымском ханстве, чтобы опровергать существующие мифы по поводу постоянного влияния России и ее присутствия на территории Крымского полуостра. Для этого, возможно, потребовалось бы создание отдельных каналов, которые очень активно поддерживаются некоторыми общественными организациями. В качестве примера я могу привести конкурс методических разработок уроков для школьников "18.05. Право на память", посвященных депортации крымско-татарского и других народов с территории Крымского полуострова.

Несколько заявок, выдержанных в духе навязанных Кремлем представлений о патриотизме, поддержки не получили. Среди них оказался, например, проект под названием "Имена героев. Новороссия". Его авторы просили 9,4 млн рублей на съемки "документального сериала о героях Новороссии в прошлом и настоящем и их подвиге на благо всей России". Впрочем, у подавшей заявку некоммерческой организации "Студия театра и кино "Инсайт" нет поводов для огорчения. Ее как под копирку написанный проект на чуть меньшую сумму уже получил грант в прошлом году.

Миллионы рублей на кинопроизводство достались не случайным людям. Студию театра и кино "Инсайт" возглавляет режиссер и продюсер Андрей Скрипцов. Среди его работ – документальный фильм "51-я армия. Крымский фронт". Он рассказывает о войсковом объединении Красной армии, которое в годы Второй мировой войны участвовало в обороне Крыма и в Крымской наступательной операции. Фильм о 51-й армии был снят по заказу общественной организации "Русское единство" – именно в таком виде после аннексии Крыма переродилась запрещенная в Украине пророссийская партия "Русское единство", которую в 2010–2014 годах возглавлял назначенный Россией главой полуострова Сергей Аксенов. Генеральным продюсером ленты выступила его жена Елена. Связи с семьей Аксеновых раз за разом помогают режиссеру Скрипцову и его команде побеждать в грантовых конкурсах. В 2022 году студия "Инсайт" получила грант от Президентского фонда культурных инициатив на почти 3 млн рублей (около 50 тыс. долларов по курсу того времени). Деньги пошли на создание документальной картины о "православном единстве Крыма и Донбасса". В том же году заявка режиссера на съемки десятисерийного документального фильма под названием "Крым. Зеркало истории" принесла ему 7,9 млн рублей (около 101 тыс. долларов по курсу того времени). Еще один проект Андрея Скрипцова победил в конкурсе 2021 года. Режиссеру выплатили почти 2,2 млн рублей (около 30 тыс. долларов по курсу того времени) на съемки документального фильма о победе войск князя Василия Долгорукова над турецкой армией в Крыму в 1771 году. Проект назывался "250 лет Российскому Крыму".

– Я считаю, что эти миллионы и миллиарды, которые разбазариваются, распиливаются и осваиваются [на пропагандистских проектах], можно было бы направить на, по сути, нищее, бедное население, – говорит Алексей Ефремов из общественной организации "Свободный Крым". – Сделать нормальные школьные обеды, субсидировать студентам питание в вузах. Бороться против хаотичной застройки Южного берега Крыма и других заповедных частей, чтобы они не утопали в тоннах мусора. Я уже молчу про ЖКХ, про гнилые трубы, про постоянные проблемы с водой, про загрязнение воздуха в Красноперекопске и Армянске, где расположены ядовитые отстойники и которые постоянно находятся на грани экологической катастрофы, как только засуха или ветер подует не в ту сторону. Или возьмем безопасность населения: людям негде прятаться от участившихся налетов украинских дронов, нет нормальных убежищ. Лучше бы гранты направили на ремонт и освобождение захламленных подвалов и бомбоубежищ. Я думаю, это больше сейчас пригодится и будет более актуальным в этом году, когда Крым будет постоянно сотрясать.

Всего с 2021 года Президентский фонд культурных инициатив 97 раз выдавал гранты проектам из Крыма и Севастополя. Общая сумма поддержки составила 209,5 млн рублей (около 2,3 млн долларов). В ряде случаев деньги доставались организациям, тесно связанным с местными или федеральными властями.

Победителем грантовых конкурсов дважды становилась Крымская молодежная лига КВН. В 2021 году она получила 7,4 млн рублей (около 100 тыс. долларов по курсу того времени), а в 2023 году – 8,9 млн рублей (около 97 тыс. долларов) на проведение онлайн-чемпионата по КВН среди школьных команд "Скинь посмеяться!". Как следует из описания, проект 2023 года был направлен в том числе на активное привлечение к играм молодежи с оккупированных украинских территорий. Председателем Крымской молодежной лиги КВН является симферопольский предприниматель и бывший кавээнщик Андрей Ефремов. Попутно он владеет ивент-агентством и базой отдыха, но примечательна его фигура тем, что начиная с 2015 года он с завидной регулярностью побеждает в конкурсах по государственным закупкам. Ефремов оказывает крымским и федеральным госучреждениям широкий спектр услуг – от проведения концертов и праздников до бронирования авиабилетов. Согласно данным открытых источников, за последние восемь лет Ефремову досталось по меньшей мере 67 госконтрактов на общую сумму 62,2 млн рублей (около 680 тыс. долларов по нынешнему курсу).

В том, что касается выполнения государственных контрактов, лидер крымского КВН зарекомендовал себя ярым приверженцем патриотических ценностей. Одним из его главных нанимателей является учреждение дополнительного образования "Крымпатриотцентр" (13 контрактов на общую сумму 18 млн рублей), которое возглавляет Герой России Дмитрий Полковников. Ефремов, например, проводил для Полковникова слет местного подразделения военизированного молодежного движения "Юнармия". "Крымпатриотцентр" занимается военной подготовкой детей и молодежи на оккупированных территориях Украины, за что Полковникова включили в санкционные списки ЕС.

У Ефремова есть связи с представителями крымского руководства. В 2016 году президент крымской Федерации экстремальных видов спорта Константин Выдыш рассказывал журналистам о своей дружеской компании, в которой царила "душевная, даже семейная" атмосфера. В этот дружеский круг, помимо Андрея Ефремова, входили, например, российский экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин (отсидел за растрату и превышение полномочий, сейчас занимается грузоперевозками на оккупированных Россией территориях Украины), российский экс-вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский и депутат российского парламента Крыма Ольга Виноградова.

Другими победителями конкурсов ПФКИ в аннексированном Крыму в прежние годы также становились люди, имеющие связи с российской администрацией полуострова. В 2022 году грант на 11,2 млн рублей (около 186,7 тыс. долларов по курсу того времени) достался проекту "Казачья Хортица". К его реализации был причастен Анатолий Половинец, ранее работавший в российском правительстве Крыма. Почти 3 млн рублей (около 32,7 тыс. долларов) в 2023 году выделили проекту "Самородки Донбасса и освобожденных территорий – патриоты России". Его воплощением в жизнь занимается организация, связанная с чиновником департамента культуры российского правительства Севастополя Евгением Бойцовым. Более 2 млн рублей (около 27,2 тыс. долларов по курсу того времени) в 2021 году выплатили севастопольскому отделению Союза журналистов России. Им руководит отставной военный Сергей Горбачев, который попутно возглавляет местный филиал аналитического центра "Институт стран СНГ", принадлежащего депутату Госдумы РФ Константину Затулину. Грант на 488 тыс. рублей (около 9,3 тыс. долларов по курсу того времени) в 2022 году получила общественная организация "Севастопольский городской совет женщин", которую возглавляет одна из руководительниц местного отделения "Единой России" Светлана Мусаева.

Для распределения средств на поддержку "патриотических" проектов и на пропаганду войны в России создана целая система фондов. Помимо Президентского фонда культурных инициатив деньги на подобные проекты раздает Фонд президентских грантов. Итоги первого конкурса 2024 года он подведет в январе. Среди поданных на конкурс заявок – множество пропагандистских проектов. Вероятно, значительная их часть в конечном счете получит государственное финансирование.

– Россия пытается сформировать определенную российскую идентичность с помощью огромных финансовых вложений в образовательные, культурные и другие проекты. Путин начал этот процесс еще до начала [полномасштабной] российско-украинской войны, – говорит Олег Охредько. – Отдельное внимание уделяется оккупированным территориям и особенно Крыму. Основное направление работы – это историческое прошлое, но только то, где присутствует российская действительность: деятельность Екатерины II, штурм Перекопа, Вторая мировая война и так далее. Сейчас в Крыму идет активное уничтожение украинской идентичности. Формируется образ неприятеля, образ несуществующей Украины. Для этого используются самые разные формы – от выставки "Романовы. Моя история" в 2014–2015 годах, где отдельный стенд был посвящен созданию Украины якобы австрийским генштабом, до учебников по истории Мединского. В последнее время [российские власти] начали активно привлекать молодежь для реализации разных проектов. Если посмотреть на проекты, прошедшие через фонд [культурных инициатив], – а это только один из маленьких фондов, формирующих российскую идентичность, – то следует обратить внимание на то, что очень активно начинает развиваться тема так называемой СВО (так в России называют военное вторжение российской армии в Украину. – Прим. РС). Это продолжение существующей деятельности по нормализации и увековечению так называемых героев. Также стоит обратить внимание на религиозный аспект, потому что религия начинает играть определенную роль, пытаясь заполнить ту пустоту, которая осталась после коммунистической идеологии. Путинскому режиму практически нечего предложить, у него отсутствует сама по себе идея. Этот вакуум пытаются заполнить религией. [В этом процессе] Крым занимает особое место из-за истоков христианства, – говорит Олег Охредько.