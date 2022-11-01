Граждане 404. Ольга Абраменко - о преследовании "других"

Проверенный временем рецепт удержания власти – "маленькая победоносная война", если растёт недовольство в стране. А уж коли война получается и не маленькая, и не победоносная, то нужно назначить виновным меньшинство и бороться с ним как с "мировым злом". Йозеф Геббельсзаявил в 1937 году: "Мы будем бесстрашно указывать на еврея… Смотрите – вот враг планеты, разрушитель цивилизаций, паразит среди народов, сын Хаоса, воплощение зла, демон, который несет человечеству вырождение".

Бесстрашия такого рода не занимать и депутатам Государственной думы, занятым принятием нового закона о запрете "пропаганды и одобрения ЛГБТ". Эти новейшие правила фактически запретят гражданам любого возраста открыто говорить о своей сексуальной ориентации и гендерной идентичности, фактически вновь сделают их "запрещенными людьми". В выступлениях инициаторов закона, пропагандистов и даже Владимира Путина тема ЛГБТ оказывается неразрывно связанной с войной в Украине: в этом конструкте равноправие сексуальных меньшинств представляется как квинтэссенция чуждой России идеологии, и для победы в войне (которая якобы ведется с Западом) необходимо полностью запретить упоминание ЛГБТИ в общественном пространстве.

Это старые песни – о "вырождении", угрозе разрушения страны и культуры

Путин в своей речи, посвященной аннексии четырех областей Украины, говорит о "поле битвы, на которое нас позвала судьба и история", о защите детей и внуков "от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу", о защите от "извращений, которые ведут к деградации и вымиранию". Ему вторит вице-спикер Госдумы Петр Толстой: "Если рассматривать пропаганду и одобрение ЛГБТ в качестве инструмента гибридной войны (а сомнений в этом сегодня уже ни у кого нет), то она несет опасность не только для наших детей, но и для всего общества. Это закон, защищающий будущие поколения от пропаганды извращений. Мы вступили в решающий этап битвы за наши традиционные семейные, моральные и религиозные ценности, итогом которой может быть только победа – других вариантов у нас нет. На кону – будущее России". Вот заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина: "Мы защищаем от той тьмы, которая всё больше и больше распространяется в мире". Вот слова ещё одного его зама, Анны Кузнецовой: "ЛГБТ - это наиболее эффективный инструмент для разрушения страны".

В наиболее явном виде о связи войны и борьбы с ЛГБТИ высказался депутат Александр Хинштейн: "Спецоперация проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два", "номер три". Это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом". Некоторые журналисты удивились столь лобовой логической связке. Об этом можно судить по таким заголовкам, как "Депутат Хинштейн назвал неожиданную причину спецоперации РФ", – мол, довольно странно вдруг узнавать, что причиной вторжения в Украину, оказывается, была не "денацификация" или "демилитаризация", а борьба с ЛГБТ.

Но удивляться тут особо нечему: эти старые песни – о "вырождении", угрозе разрушения страны и культуры, необходимости борьбы до победного с той группой, которой приписывается зловещая роль, – хорошо известны. Вот и другой пример из речи Геббельса на конгрессе Национал-социалистической партии в Нюрнберге в 1935 году: "Это война не только антибуржуазная, но и антикультурная. Это значит, в конечном итоге, абсолютное разрушение экономических, социальных, государственных и культурных достижений, осуществлённых западной цивилизацией, в угоду безродной и кочующей клике заговорщиков, которые нашли свое представительство в еврействе".

ЛГБТ-активисты, которых прямо касается новый репрессивный закон, проводят именно такие исторические аналогии: фашистские режимы начинают репрессии с самых незащищенных, "непопулярных" групп (евреев, рома, ЛГБТИ, приверженцев отдельных религий). Об отказе от политической карьерыуже объявила первый в России политик-трансгендер Юлия Алёшина, которая в условиях нового законодательства не сможет работать: "Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной". Пытавшийся выслужиться перед властью, предавая самого себя и всё, что говорил раньше, журналист Антон Красовский уже отстранён от работы (хотя, конечно, не он один открыто призывал к убийствам украинцев, но другим-то можно, а ему вот нет). Известно немало примеров, когда представители гонимого меньшинства (Красовский открытый гей, хоть и кается теперь и за это, и за свои слова, умоляя простить его, "дурака") старались превзойти гонителей в агрессии и лакействе, но их всё равно гнали со двора. Ничего нового: репрессивная история повторяется.

Ольга Абраменко – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​