Граждане Индии рассказали, что их заставляют воевать против Украины

Семеро граждан Индии записали видеообращение, в котором рассказали, что их заставляют участвовать в войне с Украиной на стороне России. Видео опубликовано в твиттере журналистки индийского издания NDTV Умы Судхир.

По словам индийцев, они приехали в Россию в конце декабря 2023 года как туристы. После этого некий турагент якобы предложил им посетить Беларусь, и они согласились. "Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез", – говорит один из авторов видео.

По прибытии в Беларусь граждан Индии, по их словам, задержала милиция. После этого туристов передали российским властям, которые заставили их подписать документы на русском языке, не предоставив переводчика.

После этого, по данным индийского издания News 18, граждане Индии в течение 15 дней проходили военное обучение, а затем были отправлены в "место, где идет война". Как сообщает NDTV, индийцам объяснили, что альтернативой военной службе могло стать тюремное заключение сроком 10 лет. Судхир, опубликовавшая видеообращение, пишет, что их "в любой момент могут направить для участия в боевых действиях".

В феврале 2024 года власти Индии сообщили, что пытаются вернуть домой около 20 граждан страны, оказавшихся в российской армии. Газета The Moscow Times пишет, что они могли попасть в Россию не как туристы, а в качестве "вспомогательного персонала или помощников". По данным издания, нескольким гражданам Индии якобы предлагали работать уборщиками в Москве, но после приезда отправили в центр военной подготовки.