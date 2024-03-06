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Россия атаковала Украину 42 дронами-камикадзе

Работа ПВО в Украине, архивная фотография
Работа ПВО в Украине, архивная фотография

Российские военные в ночь на 6 марта атаковали Украину 42 беспилотниками-камикадзе и пятью ракетами, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ.

Утверждается, что 38 дронов были перехвачены. Противовоздушная оборона работала над Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областях, — цитирует сообщение Украинская служба Радио Свобода.

В Сумах дроны попали по трём объектам, сообщили в местной администрации. Подробности не приводятся. Воздушная тревога действовала больше четырёх часов.

Масштабный авианалёт произошёл на следующий день после того, как двое российских высокопоставленных военных были объявлены в розыск Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

Командующий российской дальней авиацией Генерал-лейтенант Сергея Кобылаш и командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов обвинены в ударах по гражданским объектам, причинении чрезмерного случайного вреда гражданским лицам и преступлении против человечности.

Утром 6 марта над территорией Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлёта российского истребителя МиГ-31К, носителя крылатых ракет "Кинжал". Об авиаударе на момент публикации новости не сообщалось.

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