Граждане Украины теперь могут попасть в РФ только через Шереметьево

Латвия в ночь на понедельник закрыла два пункта пропуска на границе с Россией - Виентули и Педедзе. Один из них с 16 октября был назначен российским правительством как единственно возможная сухопутная точка для въезда в страну для граждан Украины.

Теперь украинцы могут въезжать в Россию только через московский международный аэропорт Шереметьево. Распоряжение об этом выпустило российское правительство, назвав такой порядок въезда временным. Вторым пунктом, через который могли въезжать граждане Украины с 16 октября, был определён Виентули (с российской стороны - пункт пропуска Лудонка в Псковской области).

Латвийское общественное радио ранее сообщало, что в день в Россию через балтийские страны и Финляндию в среднем въезжали около 500 человек с украинским гражданством. Теперь это невозможно.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, на погранпереходах Виентули и Педедзе были установлены бетонные заграждения. По словам министра, в последние дни российские пограничники работали очень медленно, что, по его мнению, доказывает, что если бы переход Виентули продолжил работу, на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей.

Решение о закрытии этих пропускных пунктов Кабинет министров Латвии принял на внеочередном заседании 12 октября, рассмотрев срочно подготовленное МВД предложение. В нём говорилось, что мера должна ответить на "посягательство на независимость, территориальную целостность, демократическое устройство" страны.

Между Россией и Латвией теперь действуют только два погранперехода - с российской стороны пропускными пунктами являются Терехово и Гребнево. После начала вторжения в Украину въезд российских граждан в Латвию серьёзно ограничен.

Из России граждан Украины теоретически должны выпускать без ограничений. Единственный пункт перехода для них на российско-украинской границе - Колотиловка-Покровка. С украинской стороны перейти в Россию через него невозможно.