Граждане Украины теперь могут попасть в РФ только через Шереметьево

Латвия в ночь на понедельник закрыла два пункта пропуска на границе с Россией - Виентули и Педедзе. Один из них с 16 октября был назначен российским правительством как единственно возможная сухопутная точка для въезда в страну для граждан Украины.
Теперь украинцы могут въезжать в Россию только через московский международный аэропорт Шереметьево. Распоряжение об этом выпустило российское правительство, назвав такой порядок въезда временным. Вторым пунктом, через который могли въезжать граждане Украины с 16 октября, был определён Виентули (с российской стороны - пункт пропуска Лудонка в Псковской области).
Латвийское общественное радио ранее сообщало, что в день в Россию через балтийские страны и Финляндию в среднем въезжали около 500 человек с украинским гражданством. Теперь это невозможно.
Как сообщил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, на погранпереходах Виентули и Педедзе были установлены бетонные заграждения. По словам министра, в последние дни российские пограничники работали очень медленно, что, по его мнению, доказывает, что если бы переход Виентули продолжил работу, на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей.
Из России граждан Украины теоретически должны выпускать без ограничений. Единственный пункт перехода для них на российско-украинской границе - Колотиловка-Покровка. С украинской стороны перейти в Россию через него невозможно.
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