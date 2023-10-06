В России утвердили особый порядок въезда для граждан Украины

Кабинет министров России утвердил особый порядок въезда на территорию страны для граждан Украины. Об этом, в частности, сообщает "Коммерсантъ".

С 16 октября украинцам временно будет разрешено въезжать в Россию только через аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области. Такие меры власти объяснили "обеспечением безопасности россиян в сложивших геополитических условиях".

До этого на Камчатке власти лишили гражданства местного жителя, который ранее отказался от гражданства Украины. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима по делу об экстремистских высказываниях в интернете. По версии ФСБ, с июня 2020 года по февраль 2022 года осуждённый призывал к "расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти" в социальной сети "ВКонтакте".

Власти Украины с 1 июля 2022 года ввели визовый режим для граждан России. Президент Украины Владимир Зеленский, объявляя о визах для россиян, отмечал, что власти пошли на такой шаг "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".

В ноябре того же года стало известно, что Украина приостановила оформление россиянам ВНЖ и ПМЖ на период, пока в стране действует военное положение, и тридцать дней после его отмены.

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