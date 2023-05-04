Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Гражданина Казахстана приговорили к 13 годам за поджог военкомата в Омске

Поджог военкомата (иллюстративное фото)

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 2 мая гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в центре Омска. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, сообщил NGS55 со ссылкой на пресс-службу омского УФСБ.

Казахстанца признали виновным в совершении теракта группой лиц путем поджога. По версии следствия, Молдахметов вместе с другим гражданином Казахстана Сеилом Муратулы (сейчас он находится в розыске) поджёг коктейлями Молотова омский военкомат утром 13 мая 2022 года. За атаку ему якобы предложил шесть миллионов тенге (около 800 тысяч рублей) неизвестный в телеграме.

После поджога Молдахметов и Муратулы уехали из России, однако первый спустя какое-то время вернулся, его задержали на границе, - сообщает Сибирь.Реалии.

Сегодня же суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам колонии местного жителя по обвинению в попытке поджечь военкомат в городе Выборг Ленинградской области. ФСБ утверждает, что осужденный "вступил в сговор с гражданином Украины". Его действия были квалифицированы как содействие террористической деятельности.

  • О поджоге здания военкомата в центре Омска 13 мая сообщили местные СМИ. В здании были разбиты окна, были видны следы горения.
  • После российского широкомасштабного вторжения в Украину в десятках российских городов произошли попытки поджогов военкоматов. Как правило, серьёзного ущерба они не наносят, пострадавших при поджогах не было. Российские следственные органы и суды в последние месяцы, однако, квалифицируют такие попытки как теракты, что предусматривает длительные сроки заключения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG