Гражданина Казахстана приговорили к 13 годам за поджог военкомата в Омске

Первый Восточный окружной военный суд приговорил 2 мая гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова к 13 годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в центре Омска. Первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, сообщил NGS55 со ссылкой на пресс-службу омского УФСБ.

Казахстанца признали виновным в совершении теракта группой лиц путем поджога. По версии следствия, Молдахметов вместе с другим гражданином Казахстана Сеилом Муратулы (сейчас он находится в розыске) поджёг коктейлями Молотова омский военкомат утром 13 мая 2022 года. За атаку ему якобы предложил шесть миллионов тенге (около 800 тысяч рублей) неизвестный в телеграме.

После поджога Молдахметов и Муратулы уехали из России, однако первый спустя какое-то время вернулся, его задержали на границе, - сообщает Сибирь.Реалии.

Сегодня же суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам колонии местного жителя по обвинению в попытке поджечь военкомат в городе Выборг Ленинградской области. ФСБ утверждает, что осужденный "вступил в сговор с гражданином Украины". Его действия были квалифицированы как содействие террористической деятельности.