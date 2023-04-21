В Канске учителя осудили на два года за выстрел в плакат Минобороны

В городе Канске Красноярского края суд назначил два года и десять дней колонии учителю английского языка, который выстрелил из ружья в баннер с рекламой военной службы по контракту. Об этом сообщил изданию "Проспект Мира" адвокат Владимир Васин.

Прокурор запрашивал для подсудимого два года и восемь месяцев колонии. Учителя обвиняли в хулиганстве и угрозе убийством. По версии следствия, 16 октября подсудимый (имя которого не называется) выстрелил из принадлежащего ему охотничьего ружья в баннер в центре Канска, а по дороге домой пригрозил убийством соседу. Свой поступок он объяснил переживаниями по поводу начала мобилизации. По словам жителя Канска, он не хотел гибели солдат в ходе боевых действий.

Его также обвиняют в поджоге военкомата в Канске.

Его мать утверждала, что после задержания в октябре 2022 года на теле сна были видны ссадины, следы от ударов током, следы от наручников, колени были содраны. Арестованный учитель также рассказал матери, что ему угрожали изнасилованием. Он утверждает, что насилием от него пытались добиться признания в поджоге военкомата в Канске. При этом травматолог при осмотре зафиксировал только синяки и ссадины, не обнаружив признаков пыток на теле задержанного. Сотрудники полиции также приходили к матери и просили ее убедить сына признаться в поджоге военкомата.