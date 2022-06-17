Гражданина США осудили в России на 14 лет тюрьмы по делу о наркотиках

Суд в Московской области в четверг приговорил бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Марк Фогель был задержан в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. При себе у него обнаружили наркотики. Фогель одно время работал в посольстве и обладал дипломатическим статусом, но на момент ареста был преподавателем московской англо-американской школы в Москве.

Согласно сообщению пресс-службы суда, гражданин США полностью признал вину.

В январе телеканал CBS News сообщил, что Фогель сказал посещавшим его юристам, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике, что подтверждается записью в его медицинской карте. По его словам, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.В момент задержания у него при себе было 17 граммов вещества, сообщил телеканал со ссылкой на адвокатов Фогеля.

Американские власти пока не комментировали приговор Фогелю.

17 февраля в московском аэропорту Шереметьево была задержана двукратная олимпийская чемпионка из США, баскетболистка Бритни Грайнер. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Против баскетболистки возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. На этой неделе срок ее предварительного заключения был продлен до 2 июля.