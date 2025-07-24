Гражданину США, России и Украины дали 6 лет за "Слава Украине!" в телефоне

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге назначил шесть лет колонии общего режима 66-летнему Александру Антонову, который обладает российским, украинским и американским гражданством. Он признан виновным в призыве к террористической деятельности и по двум эпизодам призывов к экстремистской деятельности.

Об этом сообщает "Медиазона".

Обвинение требовало для Антонова семи лет колонии, защита просила назначить штраф.

По данным "Медиазоны", Антонов был задержан в марте этого года в Псковской области на границе с Эстонией после того, как у него в телефоне был найден комментарий "Слава Украине!" Силовики также обнаружили его комментарии в поддержку ВСУ, в частности, полка "Азов", в чатах пабликов "Украина 365" и "Украинский диалог". Антонова дважды отправляли под административный арест, а потом поместили в СИЗО как обвиняемого по уголовному делу.

Антонов признал вину, высказал сожаление и попросил прощения у всех, кто видел его комментарии. Судя по оглашенным прокурором документам, Антонов направил 300 тысяч рублей российской армии.

Александр Антонов родился в Пермской области. Учился на железнодорожника в Днепре. Зарегистрирован в аннексированном Россией Крыму, где жил много лет. Семь лет работал в США, потом решил вернуться в Крым.