Гражданка России и Украины получила 15 лет по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд приговорил гражданку России и Украины к 15 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Имя осуждённой не раскрывается.

По версии суда, в 2023 году обвиняемая, будучи в Киеве, установила контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Затем она приехала в аннексированный Крым и получила российское гражданство.

Следствие утверждает, что в марте 2024 года она приехала в Новороссийск и с помощью специальных приложений на смартфоне собрала данные о работе спутников GPS – включая их количество, уровень сигнала и скорость передачи данных. Эту информацию, как заявили в суде, подсудимая передала сотруднику СБУ.

По версии следствия, осуждённая получила от украинской стороны 40 тысяч рублей, а также телефоны, использовавшиеся при передаче данных.

Российские власти считают, что Украина могла использовать эти сведения для организации диверсий на территории России.

О том, признала ли осуждённая вину, не сообщается.