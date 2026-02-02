Гражданское общество действует. Митинг в Праге в поддержку президента Чехии Петра Павла

Гибель украинских шахтеров при российском ударе в Днепропетровской области
Кирилл Дмитриев провел встречу в Майами со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Переговоры в Абу-Даби по Украине перенесены на среду
Иран заявляет, что готов к переговорам с США по ядерной программе
Как долго может продлиться частичный шатдаун правительства США
Митинг в Праге в поддержку президента Чехии Петра Павла
Умер бывший директор русской службы Радио Свобода Ринат Валиулин
125 лет со дня рождения скрипача Яши Хейфеца