"Гражданское содействие": институт убежища в России разрушен

В 2021 году статус беженца в России получили 14 человек – это в два раза меньше, чем годом ранее, и минимальная цифра за всю российскую историю, – говорится в докладе "Гражданского содействия", опубликованном 27 июня.

Аналитик Константин Троицкий проанализировал миграционную статистику МВД за 2021 год и данные УВКБ ООН и пришёл к выводу, что число официально признанных беженцев в России снижается уже семь лет подряд.

Прошедший год также побил антирекорд и по числу тех, кому удалось обратиться с ходатайством о признании беженцем. Документы смогли подать 145 человек, в прошлом году заявителей было 239.

Сократилось за год и общее количество беженцев в России. С 455 до 331 человека. Это минимум с 2006 года, когда этот статус имели 405 человек.

Всего, по оценкам УВКБ ООН, весной 2022 года число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило 100 млн человек— это на 10 млн больше, чем в прошлом году, который был рекордным. Из них в России находится только 0,04%.

Количество человек, получивших временное убежище в России в 2021 году также уменьшилось по сравнению с 2020 годом. Чаще всего этот статус по-прежнему получают украинцы. Но их количество за год уменьшилось примерно на десять тысяч. Авторы доклада связывают это с тем, что гражданам этой страны стали массово выдавать российские паспорта.

Если не считать украинцев, временное убежище в России за 2021 год получили 486 человек. 189 из них – из Афганистана, 295 – из Сирии. Это самые низкие показатели как минимум за последние 10 лет.

Институт убежище в стране разрушен, а государство последовательно сокращает помощь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, – резюмирует автор доклада.