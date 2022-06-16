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Украина

"Здесь есть нормальные люди". Беженцы из Мариуполя в Нижнем Новгороде

В российские регионы продолжают прибывать беженцы из Украины


Регионы России еще до начала войны с Украиной начали прием беженцев с Донбасса. Сейчас следующий этап, спущенный директивами из Москвы в рамках лозунга "своих не бросаем": губернаторы массово приезжают на Донбасс, чтобы "взять шефство" над пострадавшими городами. Одним из последних подконтрольные России территории посетил глава Нижегородской области Глеб Никитин и заявил, что регион будет помогать городу Харцызску и окрестностям.

Уже сейчас в самой Нижегородской области живут уже около трех тысяч беженцев: первые поезда были из Донецка, а два последних (около 800 человек) – из разрушенного войной Мариуполя. Поддержка людей, лишенных дома, организована властями строго по инструкциям, и эти механизмы часто не работают. Поэтому особенно заметна помощь волонтеров, которые никак не связаны с государством. Они оперативно откликаются на просьбы беженцев, и этот спонтанно организованный волонтерский порыв вызывает беспокойство властей и силовиков.

Более семисот добровольцев объединились в общем Телеграм-чате, который продолжает расти, несмотря на абсолютную непубличность. Одна из его создательниц Мария Р. в последний момент перед публикацией просит не называть ее фамилию, чтобы не навредить общему делу:

Наша помощь-точечная, у нас прямой контакт с людьми

– Наша помощь – точечная, у нас прямой контакт с людьми – как с беженцами, так и с волонтерами, – говорит Мария. – Я даже думаю, что мы больше помогаем не беженцам, а тем нашим людям, которые хотят помочь. Для них наш чат – какой-то ресурс, "точка входа", где они могут найти применение своему желанию помочь.
Мотивы оказания помощи могут быть разными. Например, в самые первые дни войны нижегородцев удивил предприниматель и экс-депутат Евгений Лазарев. Он пожертвовал беженцам сразу миллион рублей – и призвал к тому же бывших коллег по городской думе.

"А то одни высокие слова и праведный гнев! Денежки выкладывайте, если вы патриоты! Платежки на обозрение! Подавите реакционно-собственнические инстинкты, и деньги на бочку! В смысле, беженцам…" – откровенно "троллил" депутатов Лазарев. Призыв действия не возымел: большинство народных избранников по-прежнему ограничиваются раздачей донбасским детям наборов для рисования или фотографиями на фоне фур с гуманитарным грузом.

Чат волонтеров в Телеграме возник уже после приезда в Нижний Новгород беженцев из Мариуполя – именно они сегодня чаще обращаются за помощью. Работа волонтерского сообщества компенсирует зачастую неуклюжие действия власти, говорит Мария Р.

Чат волонтеров в Нижнем Новгороде
Чат волонтеров в Нижнем Новгороде
У людей не хватает туалетной бумаги, а им привозят горы одежды

– У людей не хватает туалетной бумаги – а им привозят горы одежды! – приводит пример администратор чата. – Ну, то есть [власти] помогают, как умеют, но делают всё по инструкциям. При этом по инструкциям у них всё затягивается, но, как обычно у нас бывает, наверх они докладывают, что всё в порядке. В результате люди на более высоких должностях начинают уже даже меня и других волонтеров убеждать, что у беженцев всё есть, оказывается! Потому что им так рассказывают и докладывают. Другой реальности они воспринять не могут, критически посмотреть на то, как всё происходит, на то, что люди действительно в беде – не могут.

Склад волонтеров
Склад волонтеров

У переселенцев сегодня хорошее питание и достаточно зимней одежды, но при этом не хватает качественной медпомощи, костылей, инвалидных колясок, средств связи и оргтехники, да и просто денег, чтобы всё это купить. Как отмечает Мария, попытки волонтеров обеспечить беженцев мобильными телефонами или ноутбуками почему-то критически воспринимаются властями. Но, разумеется, никого из добровольных помощников это не останавливает:

Без интернета жизнь существенно осложняется

– Без интернета, без связи под рукой жизнь существенно осложняется – невозможно поговорить с родными, оформить документы, продолжить учебу, найти работу. Представьте, вы в незнакомом городе, в другой стране – жизнь начинается с нуля, – рассказывает Алексей Шевченко из экологического проекта "42 – я имею право". – В общем, мы решили этим заняться и начали сбор средств и поиск б/у техники через соцсети нашего проекта. Благодаря добрым людям мы собрали средства на четыре новых и два подержанных ноутбука, они уже отправились в пункты временного размещения беженцев. Мы решили, что в первую очередь будем рассматривать заявки от учеников старших классов и студентов, чтобы они могли как можно скорее продолжить учебу. Благо среди волонтеров нашлись люди, готовые помогать с репетиторством и уроками.

Семья Хоцких первой получила ноутбук для старшеклассницы Насти
Семья Хоцких первой получила ноутбук для старшеклассницы Насти

Нижегородский общественник и предприниматель Герман Князев – один из тех, кто осуждает российскую агрессию в Украине. После знакомства с семьями мариупольцев он активно расспрашивал о жизни города до войны, чтобы из первых уст получить опровержение доводов российской пропаганды.

Поняли, что здесь есть нормальные люди

– Они говорили: а вы знаете, у нас в последние пять лет очень много было сделано, Мариуполь преобразился – и парки отремонтировали, и дороги, и фонтаны открыли. С такой теплотой и добротой они вспоминали о своем городе! И отношение к "киевской власти", как они ее называют, за последние годы сменилось от недоверия до уважения. Мы им устроили экскурсию, показали Нижний Новгород, посидели в кафе. И они немного оттаяли. Поняли, что здесь есть нормальные люди. Лично для меня это был самый важный момент, – признается Герман Князев.

Главная просьба, прозвучавшая от новых знакомых: помочь с выездом из России в Европу. Релокацию готовили максимально непублично, и Герман Князев рассказал о ней уже после того, как две семьи беженцев, всего десять человек, пересекли российскую границу.

Последнее фото беженцев на вокзале Нижнего Новгорода
Последнее фото беженцев на вокзале Нижнего Новгорода
Мы не хотим жить в стране, которая оставила нас без дома

– В России никто плохо не относился. И приняли хорошо, и поселили. Но решающим аргументом для переезда стало то, что мы не хотим жить в стране, которая оставила нас без дома! Этот фактор сыграл главную роль, – говорит один из мариупольцев Андрей Тавровский.
Сейчас семья Андрея после трех недель в центре распределения переехала в финский город Куопио. Им уже назначили пособие по безработице, а главное – поселили в меблированную квартиру. Это заметно отличается от того, как складывалась их судьба в России.

Никаких денег им в России не поступало

– Здесь, в России, им обещали денег, зачислить каждому на карту 10 тысяч рублей – не дали! До последнего момента, пока они были на территории Российской Федерации, никаких денег от правительства им не поступило, – говорит Герман Князев. – Обещали сделать медицинскую страховку – не сделали! Обещали трудоустроить, дать право на работу – и этого не сделали, потому что для разрешения миграционной службы требуется медицинское освидетельствование, а это, как сказал им представитель Минздрава – платная услуга, на которую денег в бюджете нет. Они не чувствовали перспективу. Говорили: "Мы не понимаем, что дальше-то будет происходить? В какое-то социальное жилье нас разместят? А работать где?"

Сложно сказать, сколько семей украинских беженцев уже покинули Россию, но, судя по волонтерскому чату, всё больше вынужденных переселенцев переезжают в Санкт-Петербург, который и сегодня служит "окном в Европу".

Чат волонтеров
Чат волонтеров

Но немало и тех, кто решает остаться в России. Нижегородский экскурсовод Ирина Потрикеева общалась с разными беженцами и почувствовала, что восемь лет разделения Донбасса не прошли даром.

Люди из ДНР настроены более воинственно

– Настроения различаются, конечно. Люди из ДНР настроены, скажем так, более воинственно – даже Польше пальцем грозят. С мариупольцами всё иначе. Например, мы им не стали показывать выставку военной техники в Нижегородском кремле. Я на ходу прямо догадалась, что не надо. Так и сказала: там у нас выставка вооружений, но вам, вероятно, не хочется это видеть? – и они очень благодарно отреагировали. Сказали, что действительно не хочется: "Что мы, танков не видали?" – рассказывает Ирина.

Волонтерская экскурсия для жителей Мариуполя
Волонтерская экскурсия для жителей Мариуполя

Бесплатные экскурсии для мариупольцев – это еще одно доброе дело волонтеров, до которого не дошли руки властей. Мария Р. признается, что не чувствует сильной ревности чиновников к работе добровольцев, но и сотрудничество вряд ли возможно.

– Несколько раз на нас выходили из "Народного фронта", других околовластных структур. Они пишут, я отвечаю, они говорят: "Давайте мы включим вас в свои чаты!" А потом, наверное, заходят в Google, видят, с кем имеют дело – и пропадают! – смеется Мария, один из активистов движения "Голос" и участница многих протестных акций.

При этом волонтеры точно знают, что среди семисот участников чата есть соглядатаи из Центра "Э", который внимательно отслеживает любую неформальную активность и самоорганизацию. Это лишний раз обязывает быть осторожными.

Провокаторов и стукачей опасаюсь

– Провокаторов и стукачей опасаюсь, да, и любое действие ещё и глазами врага оцениваю, во что можно каждую фразу вывернуть. Но это, скорее, рефлекторно. Мне кажется, что нападать на нас сейчас было бы полным идиотизмом. Но товарищи умом и не блещут! – говорит создательница чата.

Сколько времени еще потребуется волонтерская помощь, никто прогнозировать не берется. "Пока последняя украинская семья не вернется домой", – говорят сами волонтеры, что, видимо, равноценно слову "долго". Беженцы, даже уже покинувшие Россию, относятся с благодарностью к усилиям добровольцев, но способны ли эти добрые дела перевесить действия властей?

– Конкретные люди ни при чем в данной ситуации – их винить нет смысла, – говорит новый житель Финляндии Андрей Тавровский.

Те, кто постарше, не забудут уже никогда

– Дети, наверное, быстро всё забудут. Хотя до сих пор самый младший [в семье беженцев из Мариуполя] – четыре-пять лет – при громких звуках или пролетающем самолете закрывает уши и приседает, – рассказывает нижегородец Герман Князев. – Но детям проще забыть. А вот те, кто постарше, не забудут уже никогда!

Беженцы в Нижнем Новгороде
Беженцы в Нижнем Новгороде

В недавнем совместном докладе юристов из New Lines Institute и Центра Рауля Валленберга насильственное перемещение жителей Украины названо одним из признаков подготовки геноцида в отношении украинцев со стороны российских властей.

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