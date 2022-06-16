"Здесь есть нормальные люди". Беженцы из Мариуполя в Нижнем Новгороде



Регионы России еще до начала войны с Украиной начали прием беженцев с Донбасса. Сейчас следующий этап, спущенный директивами из Москвы в рамках лозунга "своих не бросаем": губернаторы массово приезжают на Донбасс, чтобы "взять шефство" над пострадавшими городами. Одним из последних подконтрольные России территории посетил глава Нижегородской области Глеб Никитин и заявил, что регион будет помогать городу Харцызску и окрестностям.

Уже сейчас в самой Нижегородской области живут уже около трех тысяч беженцев: первые поезда были из Донецка, а два последних (около 800 человек) – из разрушенного войной Мариуполя. Поддержка людей, лишенных дома, организована властями строго по инструкциям, и эти механизмы часто не работают. Поэтому особенно заметна помощь волонтеров, которые никак не связаны с государством. Они оперативно откликаются на просьбы беженцев, и этот спонтанно организованный волонтерский порыв вызывает беспокойство властей и силовиков.

Более семисот добровольцев объединились в общем Телеграм-чате, который продолжает расти, несмотря на абсолютную непубличность. Одна из его создательниц Мария Р. в последний момент перед публикацией просит не называть ее фамилию, чтобы не навредить общему делу:

Наша помощь-точечная, у нас прямой контакт с людьми

– Наша помощь – точечная, у нас прямой контакт с людьми – как с беженцами, так и с волонтерами, – говорит Мария. – Я даже думаю, что мы больше помогаем не беженцам, а тем нашим людям, которые хотят помочь. Для них наш чат – какой-то ресурс, "точка входа", где они могут найти применение своему желанию помочь.

Мотивы оказания помощи могут быть разными. Например, в самые первые дни войны нижегородцев удивил предприниматель и экс-депутат Евгений Лазарев. Он пожертвовал беженцам сразу миллион рублей – и призвал к тому же бывших коллег по городской думе.

"А то одни высокие слова и праведный гнев! Денежки выкладывайте, если вы патриоты! Платежки на обозрение! Подавите реакционно-собственнические инстинкты, и деньги на бочку! В смысле, беженцам…" – откровенно "троллил" депутатов Лазарев. Призыв действия не возымел: большинство народных избранников по-прежнему ограничиваются раздачей донбасским детям наборов для рисования или фотографиями на фоне фур с гуманитарным грузом.

Чат волонтеров в Телеграме возник уже после приезда в Нижний Новгород беженцев из Мариуполя – именно они сегодня чаще обращаются за помощью. Работа волонтерского сообщества компенсирует зачастую неуклюжие действия власти, говорит Мария Р.

У людей не хватает туалетной бумаги, а им привозят горы одежды

– У людей не хватает туалетной бумаги – а им привозят горы одежды! – приводит пример администратор чата. – Ну, то есть [власти] помогают, как умеют, но делают всё по инструкциям. При этом по инструкциям у них всё затягивается, но, как обычно у нас бывает, наверх они докладывают, что всё в порядке. В результате люди на более высоких должностях начинают уже даже меня и других волонтеров убеждать, что у беженцев всё есть, оказывается! Потому что им так рассказывают и докладывают. Другой реальности они воспринять не могут, критически посмотреть на то, как всё происходит, на то, что люди действительно в беде – не могут.

У переселенцев сегодня хорошее питание и достаточно зимней одежды, но при этом не хватает качественной медпомощи, костылей, инвалидных колясок, средств связи и оргтехники, да и просто денег, чтобы всё это купить. Как отмечает Мария, попытки волонтеров обеспечить беженцев мобильными телефонами или ноутбуками почему-то критически воспринимаются властями. Но, разумеется, никого из добровольных помощников это не останавливает:

Без интернета жизнь существенно осложняется

– Без интернета, без связи под рукой жизнь существенно осложняется – невозможно поговорить с родными, оформить документы, продолжить учебу, найти работу. Представьте, вы в незнакомом городе, в другой стране – жизнь начинается с нуля, – рассказывает Алексей Шевченко из экологического проекта "42 – я имею право". – В общем, мы решили этим заняться и начали сбор средств и поиск б/у техники через соцсети нашего проекта. Благодаря добрым людям мы собрали средства на четыре новых и два подержанных ноутбука, они уже отправились в пункты временного размещения беженцев. Мы решили, что в первую очередь будем рассматривать заявки от учеников старших классов и студентов, чтобы они могли как можно скорее продолжить учебу. Благо среди волонтеров нашлись люди, готовые помогать с репетиторством и уроками.

Нижегородский общественник и предприниматель Герман Князев – один из тех, кто осуждает российскую агрессию в Украине. После знакомства с семьями мариупольцев он активно расспрашивал о жизни города до войны, чтобы из первых уст получить опровержение доводов российской пропаганды.

Поняли, что здесь есть нормальные люди

– Они говорили: а вы знаете, у нас в последние пять лет очень много было сделано, Мариуполь преобразился – и парки отремонтировали, и дороги, и фонтаны открыли. С такой теплотой и добротой они вспоминали о своем городе! И отношение к "киевской власти", как они ее называют, за последние годы сменилось от недоверия до уважения. Мы им устроили экскурсию, показали Нижний Новгород, посидели в кафе. И они немного оттаяли. Поняли, что здесь есть нормальные люди. Лично для меня это был самый важный момент, – признается Герман Князев.

Главная просьба, прозвучавшая от новых знакомых: помочь с выездом из России в Европу. Релокацию готовили максимально непублично, и Герман Князев рассказал о ней уже после того, как две семьи беженцев, всего десять человек, пересекли российскую границу.

Мы не хотим жить в стране, которая оставила нас без дома

– В России никто плохо не относился. И приняли хорошо, и поселили. Но решающим аргументом для переезда стало то, что мы не хотим жить в стране, которая оставила нас без дома! Этот фактор сыграл главную роль, – говорит один из мариупольцев Андрей Тавровский.

Сейчас семья Андрея после трех недель в центре распределения переехала в финский город Куопио. Им уже назначили пособие по безработице, а главное – поселили в меблированную квартиру. Это заметно отличается от того, как складывалась их судьба в России.

Никаких денег им в России не поступало

– Здесь, в России, им обещали денег, зачислить каждому на карту 10 тысяч рублей – не дали! До последнего момента, пока они были на территории Российской Федерации, никаких денег от правительства им не поступило, – говорит Герман Князев. – Обещали сделать медицинскую страховку – не сделали! Обещали трудоустроить, дать право на работу – и этого не сделали, потому что для разрешения миграционной службы требуется медицинское освидетельствование, а это, как сказал им представитель Минздрава – платная услуга, на которую денег в бюджете нет. Они не чувствовали перспективу. Говорили: "Мы не понимаем, что дальше-то будет происходить? В какое-то социальное жилье нас разместят? А работать где?"

Сложно сказать, сколько семей украинских беженцев уже покинули Россию, но, судя по волонтерскому чату, всё больше вынужденных переселенцев переезжают в Санкт-Петербург, который и сегодня служит "окном в Европу".

Но немало и тех, кто решает остаться в России. Нижегородский экскурсовод Ирина Потрикеева общалась с разными беженцами и почувствовала, что восемь лет разделения Донбасса не прошли даром.

Люди из ДНР настроены более воинственно

– Настроения различаются, конечно. Люди из ДНР настроены, скажем так, более воинственно – даже Польше пальцем грозят. С мариупольцами всё иначе. Например, мы им не стали показывать выставку военной техники в Нижегородском кремле. Я на ходу прямо догадалась, что не надо. Так и сказала: там у нас выставка вооружений, но вам, вероятно, не хочется это видеть? – и они очень благодарно отреагировали. Сказали, что действительно не хочется: "Что мы, танков не видали?" – рассказывает Ирина.

Бесплатные экскурсии для мариупольцев – это еще одно доброе дело волонтеров, до которого не дошли руки властей. Мария Р. признается, что не чувствует сильной ревности чиновников к работе добровольцев, но и сотрудничество вряд ли возможно.

– Несколько раз на нас выходили из "Народного фронта", других околовластных структур. Они пишут, я отвечаю, они говорят: "Давайте мы включим вас в свои чаты!" А потом, наверное, заходят в Google, видят, с кем имеют дело – и пропадают! – смеется Мария, один из активистов движения "Голос" и участница многих протестных акций.

При этом волонтеры точно знают, что среди семисот участников чата есть соглядатаи из Центра "Э", который внимательно отслеживает любую неформальную активность и самоорганизацию. Это лишний раз обязывает быть осторожными.

Провокаторов и стукачей опасаюсь

– Провокаторов и стукачей опасаюсь, да, и любое действие ещё и глазами врага оцениваю, во что можно каждую фразу вывернуть. Но это, скорее, рефлекторно. Мне кажется, что нападать на нас сейчас было бы полным идиотизмом. Но товарищи умом и не блещут! – говорит создательница чата.

Сколько времени еще потребуется волонтерская помощь, никто прогнозировать не берется. "Пока последняя украинская семья не вернется домой", – говорят сами волонтеры, что, видимо, равноценно слову "долго". Беженцы, даже уже покинувшие Россию, относятся с благодарностью к усилиям добровольцев, но способны ли эти добрые дела перевесить действия властей?

– Конкретные люди ни при чем в данной ситуации – их винить нет смысла, – говорит новый житель Финляндии Андрей Тавровский.

Те, кто постарше, не забудут уже никогда

– Дети, наверное, быстро всё забудут. Хотя до сих пор самый младший [в семье беженцев из Мариуполя] – четыре-пять лет – при громких звуках или пролетающем самолете закрывает уши и приседает, – рассказывает нижегородец Герман Князев. – Но детям проще забыть. А вот те, кто постарше, не забудут уже никогда!

В недавнем совместном докладе юристов из New Lines Institute и Центра Рауля Валленберга насильственное перемещение жителей Украины названо одним из признаков подготовки геноцида в отношении украинцев со стороны российских властей.