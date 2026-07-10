Грэм: законопроект о санкциях против РФ согласовали с Белым домом

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к президенту Дональду Трампу, в пятницу в ходе визита в Киев заявил, что с Белым домом согласована версия законопроекта об ужесточении санкций против России, и ожидается, что этот документ будет принят.

"Примерно 30 минут назад мы достигли согласия с Белым домом", - приводит украинское издание Суспільне слова Грэма. "Это означает, что законопроект станет законом".

По словам Сенатора, документ даёт президенту полномочия вводить санкции или увеличенные пошлины против стран, покупающих у России нефть и газ. Ранее его поддержали 85 сенаторов от обеих партий, разработчиками были Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Грэм не сказал, какие изменения были внесены в проект в ходе согласования с Белым домом. Ранее сообщалось, что в администрации настаивали на большей гибкости - документ должен давать президенту право вводить санкции или пошлины, но не обязывать его это делать.

Законопроект о так называемых "адских санкциях" был разработан ещё в прошлом году, однако Белый дом выступал против того, чтобы дать ему ход, рассчитывая добиться мирного урегулирования войны в Украине. При этом ещё в ноябре прошлого года Грэм заявлял, что Трамп дал "зелёный свет" законопроекту, однако его так до сих пор и не выносили на обсуждение в Сенате.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу написал в телеграме, что встретился с Грэмом, который не в первый раз за время войны посещает Киев. Он поблагодарил и администрацию, и Конгресс США за двухпартийную поддержку Украины.