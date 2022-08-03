"Гринпис" выступил против передачи земель Кавказского заповедника

Российское отделение международной организации "Гринпис" обратилось в Генпрокуратуру России с требованием не допустить перевода земель Кавказского заповедника в Сочинский заказник. В организации опасаются, что заповедные территории могут застроить. Об этом российский "Гринпис" рассказал Агентству социальной информации.

Речь идёт о горе Агепсте и массиве Турьи горы – десяти тысячах гектаров Кавказского заповедника, охраняемого ЮНЕСКО. По словам учёных заповедника, это уникальный участок, где обитает 20% популяции западнокавказского тура и не менее 15% бурых медведей, также там живут серны, олени и кавказский тетерев, занесённый в Красную книгу России.

В начале июля 2022 года появилась информация, что Минприроды России может передать этот участок Сочинскому заказнику. По сведениям "Ъ", участком давно интересовалась компания "Роза Хутор". Источники "Ъ" сообщают, что горный массив может быть выделен компании для строительства горного курорта "Долина Васта", который планируется запустить к 2029 году.

По закону на территории заповедников строить туристические объекты нельзя, а в заказниках – допускается.