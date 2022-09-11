Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Гроб с телом Елизаветы II перевозят из Балморала в Эдинбург

Королева Елизавета II

Гроб с телом британской королевы Елизаветы II утром в воскресенье покинул шотландский замок Балморал, где она умерла 8 сентября. Траурный кортеж из нескольких чёрных автомобилей отправился в Эдинбург. Путь в 280 километров он преодолеет за шесть часов.

В городах и сёлах по пути следования кортежа люди выходят к дороге, чтобы проводить королеву в последний путь.

Дубовый гроб Елизаветы II покрыт шотландским королевским штандартом. Он будет установлен во дворце Холируд в Эдинбурге. В воскресенье его перенесут в собор святого Эгидия, где состоится заупокойное богослужение с участием членов королевской семьи. В течение суток жители Шотландии смогут проститься с королевой в соборе. Затем гроб перевезут в Лондон. Похороны после 4-хдневного прощания пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Новый король - старший сын королевы Карл III - накануне был провозглашён в Лондоне монархом Советом по престолонаследию. В воскресенье подобная церемония повторилась в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, бывших британских доминионах. Главой этих государств, как и ещё 10 стран Содружества, остаётся британский монарх. Австралийский премьер Энтони Албаниз, сторонник республики, заявил, что сейчас не время думать об организации референдума о смене формы правления.

Елизавета II царствовала 70 лет и оставила глубокий след в истории Британии и всего мира. На её похороны, как ожидается, приедут лидеры многих стран мира.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG