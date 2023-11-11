Группа Animal ДжаZ сообщила, что в их песнях нет "слов против СВО"

В телеграм-канале телеканала "360" опубликовано видео, на которых музыканты группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин говорят, что они уважительно относятся к руководству России, и что в их песнях нет антироссийских лозунгов. 9 ноября в Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН сорвали концерт группы. СМИ сообщали, что причиной могли стать антивоенные высказывания Красовицкого.

"На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО (специальная военная операция – официальное определение войны России портив Украины – прим. РС), ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и, безусловно, являемся патриотами России", — сказал вокалист группы Александр Красовицкий.

Аналогичное сообщение сделал клавишник группы Александр Заранкин. Он сказал, что на концерте, который был намечен на 9 ноября в Петербурге, не планировалось "никаких антиправительственных, антироссийских или проукраинских лозунгов".

Где и когда были сделаны видеозаписи, неизвестно.

Вечером 9 ноября сотрудники ОМОН и ФСБ пришли в клуб "Космонавт" в Петербурге, где был запланирован концерт Zero People (проект музыкантов Animal ДжаZ). По данным 78.ру, поводом для приезда силовиков стали жалобы организации "Зов народа", которая потребовала провести проверку в отношении Александра Красовицкого из-за якобы антироссийских высказываний.

В отношении одной из посетительниц клуба возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. 50-летняя москвичка толкнула бойца ОМОН, ударила его рукой по каске и толкнула ногой.

По данным СМИ, Animal ДжаZ находятся в неофициальном списке запрещённых в России групп – за то, что коллектив не поддержал войну против Украины. В текущем году несколько их концертов были отменены, а в Следственный комитет, Минюст и Минкульт поступило обращение от активистов движения "Зов народа" с требованием проверить музыкантов на возможность признания их "иностранными агентами".

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