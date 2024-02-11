Рок-группа "Би-2" объявила об отмене концерта в Дубае, который был запланирован на 17 февраля.

В заявлении музыкантов не говорится о причинах отмены. В нём лишь сказано, что деньги за купленные билеты будут возвращены, и что "отмена не повлияет на другие концерты в гастрольном графике - остальные выступления состоятся в назначенные даты".

Ранее участники группы высказывали опасения по поводу прилёта в Дубай из-за влияния, которым обладают в ОАЭ российские спецслужбы.

24 января музыкантов группы "Би-2" задержали после концерта в Таиланде, суд назначил им небольшие штрафы за выступление без рабочих виз, однако после этого участников коллектива не отпустили, а отправили в центр временного содержания, где они провели почти неделю.

По словам музыкантов, всё это время российский генеральный консул в Таиланде Владимир Соснов добивался их депортации в Россию - даже несмотря на то, что ряд участников группы являются обладателями иностранных паспортов. "Би-2" считают, что если бы их отправили в Россию, то там бы их ждало уголовное преследование за антивоенную позицию.

В результате после вмешательства представителей нескольких иностранных посольств, в частности - Израиля, музыкантов удалось вывезти в Тель-Авив.

В МИД России отрицают, что добивались депортации группы.