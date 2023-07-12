Группа G7 приняла декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Страны – члены "Группы семи" на саммите в Вильнюсе приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины.

В декларации обозначены основные меры по долговременной поддержке Киева. Прежде всего, это помощь в защите Украины сейчас и в сдерживании возможной российской агрессии в будущем. G7 обязуется снабжать Украину современными вооружениями, обучать украинских военных и производить обмен разведданными.

Кроме того, "семёрка" будет способствовать укреплению энергетической безопасности и экономики Украины, в том числе восстановлению отраслей, пострадавших от войны.

Также "Группа семи" будет помогать с реформами по демократизации власти, необходимыми, чтобы претворить в жизнь евроатлантические стремления Украины.

В случае повторения российской агрессии против Украины в будущем, G7 обязуется предоставить Украине немедленную военную и экономическую помощь. При этом счёт за расходы будет предъявлен России.

Как подчеркнули авторы декларации, необходимо разработать международный механизм возмещения ущерба, причинённого российской агрессией.

Со своей стороны Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Киев должен поставить экономику на путь устойчивого развития, а также усилить демократический контроль над армией.