Нарышкин: в конце июня обсуждал с главой ЦРУ, что делать с Украиной

Директор Службы внешней разведки России(СВР) Сергей Нарышкин заявил, что конце июня провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, в ходе которого они якобы обсуждали, "что делать с Украиной". Об этом он рассказал в разговоре с ТАСС.

О телефонном разговоре между Нарышкиным и Бёрнсом 30 июня сообщал The Wall Street Journal. Издание утверждает, что директор ЦРУ позвонил главе СВР, чтобы заверить в непричастности США к мятежу ЧВК "Вагнер". Нарышкин подтвердил факт разговора, но заявил, что эта тема была "предлогом для беседы". По его словам, основная часть разговора была посвящена войне в Украине.

Нарышкин заявил, что он не договаривался с Бёрнсом о личной встрече, но такая возможность сохраняется.

Бёрнс слова Нарышкина пока не комментировал.