Нарышкин: в конце июня обсуждал с главой ЦРУ, что делать с Украиной

Директор Службы внешней разведки России(СВР) Сергей Нарышкин заявил, что конце июня провёл телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, в ходе которого они якобы обсуждали, "что делать с Украиной". Об этом он рассказал в разговоре с ТАСС.
О телефонном разговоре между Нарышкиным и Бёрнсом 30 июня сообщал The Wall Street Journal. Издание утверждает, что директор ЦРУ позвонил главе СВР, чтобы заверить в непричастности США к мятежу ЧВК "Вагнер". Нарышкин подтвердил факт разговора, но заявил, что эта тема была "предлогом для беседы". По его словам, основная часть разговора была посвящена войне в Украине.
Нарышкин заявил, что он не договаривался с Бёрнсом о личной встрече, но такая возможность сохраняется.
Бёрнс слова Нарышкина пока не комментировал.
- The Washington Post сообщала, что Бёрнс в июне посетил Киев, и в ходе поездки, как утверждается, обсуждались возможные переговоры Украины о мире с Россией. Условием начала таких переговоров, как утверждается, назывался выход украинских военных к аннексированному Крыму.
- Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что позиция Киева не менялась и он будет готов к переговорам с Москвой только после возвращения контроля над всей территорией Украины в границах 1991 года.
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