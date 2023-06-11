Группа "Порнофильмы" сообщила о срыве её концерта в Кыргызстане

В Бишкеке сотрудники силовых структур Кыргызстана сорвали концерт российской панк-группы "Порнофильмы", музыканты которой выступают против Владимира Путина и войны в Украине. Об этом сообщается на официальной странице группы в инстаграме.

Концерт должен был пройти 10 июня. Однако, как говорится в сообщении группы, в клуб, где он должен был пройти, "с угрозами пришли силовики". Как утверждают музыканты, они не смогли найти новое место для проведения концерта, поскольку "всем площадкам в Бишкеке очень быстро и четко дали понять, что провести наш концерт никому не дадут". Деньги за билеты на несостоявшийся концерт обещали вернуть.

В чём были претензии сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана к группе, в сообщении не говорится, официальных комментариев властей нет. Концерт группы в соседнем Казахстане, как сообщалось, прошёл без проблем.

Ранее сообщалось о задержании в Кыргызстане нескольких объявленных в розыск в России политических активистов. В воскресенье стало известно о задержании в Бишкеке 4 июня активистки Алёны Крыловой, бывшего пресс-секретаря российского движения "За права человека". Она участвовала в движении "Левое сопротивление", признанном российскими властями экстремистским. В России против Крыловой и ещё пятерых участников движения возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Алёну Крылову задержали с целью экстрадиции в Россию. На данный момент неизвестно, находится ли она всё ещё в Кыргызстане или уже передана российской стороне.

6 июня стало известно об экстрадиции из Кыргызстана в Россию антивоенного активиста Алексея Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата в Свердловской области. 9 июня в Бишкеке был задержан активист движения "Левый блок" Лев Скорякин. В феврале суд в Москве заочно арестовал Скорякина, а в апреле его объявили в розыск.