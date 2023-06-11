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В Кыргызстане задержана российская активистка Алёна Крылова

В Кыргызстане задержана российская политическая активистка Алёна Крылова. Как сообщает издание Sota, Крылову задержали на улице в Бишкеке ещё 4 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Крылова - бывшая пресс-секретарь российского движения "За права человека". Она участвовала в движении "Левое сопротивление", признанном российскими властями экстремистским. В России на Крылову и ещё пять участников движения заведено уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Суть экстремистских действий "Левого сопротивления", в участии в котором обвиняют Крылову, заключалась в "митингах, шествиях и пикетированиях, направленных на дискредитацию власти и провоцирование столкновений с полицией".

Алёну Крылову задержали с целью экстрадиции в Россию. На данный момент неизвестно, находится ли она всё ещё в Кыргызстане или уже передана российской стороне.

Это уже третий за июнь случай задержания в Кыргызстане российских политических эмигрантов. 6 июня стало известно об экстрадиции антивоенного активиста Алексея Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата. 9 июня в Бишкеке был задержан активист движения "Левый блок" Лев Скорякин.

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