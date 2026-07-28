Группа "СК SOS" сообщила, что её признали экстремистской

Правозащитная группа "СК SOS", которая помогает жертвам домашнего насилия и представителям ЛГБТ на Северном Кавказе, сообщила о том, что суд в России признал её экстремистской организацией, что означает запрет на её деятельность и возможность преследования за сотрудничество с ней.

Как сообщили представители "СК SOS", решение о запрете суд принял в начале июля, причём организацию не уведомляли о том, что он состоится. Спустя почти месяц после принятия решения письмо об этом пришло директору группы Давиду Истееву. Какой именно суд принял решение, не сообщается.

Правозащитники собираются подавать апелляцию на решение суда. При этом в реестр экстремистских организаций, который ведется на сайте Минюста, группу пока не внесли.

В организации отметили, что были готовы к этому решению властей после того, как экстремистским было признано несуществующее "международное движение ЛГБТ". В группе подчёркивают, что на территории России у неё сейчас нет ни волонтёров, ни сотрудников.

При этом "СК SOS" намерена продолжить работу. "Для людей, которые обращаются к нам за помощью, ничего не меняется. Мы по-прежнему готовы консультировать их, помогать с эвакуацией, предоставлять медицинскую и психологическую помощь. На данный момент получение помощи не считается участием в деятельности организации", - сообщили правозащитники. Организация, в частности, помогает жителям с Северного Кавказа, которые становятся жертвами домашнего насилия или подвергаются преследованиям из-за своей ориентации или идентичности, покинуть регион или Россию.

Как отмечает "Медиазона", с начала года суды по всей России на основании исков Минюста запретили больше 10 помогавших ЛГБТ организаций. Само "движение ЛГБТ" признали экстремистским ещё в 2023 году.