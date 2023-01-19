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Группа стран обещает "беспрецедентные" поставки оружия Украине

Украинские военные ведут огонь по российским позициям из самоходной гаубицы французского производства Caesar (Архивное фото)

Группа западных стран накануне завтрашней встречи союзников НАТО в Рамштайне, в Германии, пообещала добиться "беспрецедентных" поставок вооружения для украинской армии. Представители стран Балтии, Великобритании, Польши, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии подписали заявление, в котором говорится о готовности передать Украине основные боевые танки, боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию, ПВО и боеприпасы из национальных запасов этих стран.

Великобритания собирается поставить Украине танки Challenger 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами, самоходные орудия AS90, беспилотники, бронемашины, артиллерийские снаряды, ракеты GMLRS, ракеты ПВО Starstreak, ракеты Brimstone и комплекты запчастей для ремонта техники.

Польша передаст зенитные орудия С-60, гаубицы KRAB и боеприпасы. Также Варшава заявляет о готовности предоставить роту танков Leopard 2 и боекомплект к ним.

Литва поставит Украине зенитные орудия L-70, два вертолета Ми-8, а также вложит 40 миллионов евро в закупки различного оборудования для украинских военных. Латвия передаст украинской армии переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, два вертолета Mи-17, беспилотники, десятки пулемётов с боеприпасами и запчасти для гаубиц M109. Пакет помощи от Эстонии состоит из гаубиц FH-70 и гаубиц Д-30, 155-мм артиллерийских боеприпасов, машин поддержки артиллерийских частей и противотанковые комплексы Carl-Gustaf M2.

Чехия заявляет о том, что будет продолжать поставлять Украине военную технику и заниматься её последующим техническим обслуживанием. Словакия намерена продолжить переговоры с союзниками о поставках основных боевых танков, БМП и систем ПВО. Страна также расширит обучение украинских солдат. Дания заявляет о том, что она продолжит передавать оружие Украине в тесном сотрудничестве с союзниками и в соответствии с потребностями Киева и передаст украинской армии 19 французских гаубиц Caesar.

"Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечиваем более стратегическую и скоординированную глобальную военную поддержку." - говорится в совместном заявлении.

Также сообщается, что Швеция собирается передать Украине боевые машины пехоты CV90, артиллерийские системы Archer и противотанковые комплексы NLAW.

Ранее стало известно, что США подготовили крупный пакет военной помощи для Украины, стоимость которого, по словам официальных лиц, может составить до 2,6 миллиардов долларов. Ожидается, что впервые в него войдут около 100 боевых машин "Страйкер" и не менее 50 боевых машин пехоты "Брэдли", что позволит украинским военным быстрее и безопаснее передвигаться на полях сражений.

До этого о поставках в Украину бронеавтомобилей AMX-10 RC (их также называют колесными танками) сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин "Мардер" и батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot сообщила Германия.

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