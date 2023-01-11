Польша готова отправить Украине роту танков "Леопард"

Польша в рамках международной коалиции готова отправить Украине роту танков "Леопард-2" германского производства. Об этом на встрече во Львове с президентами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.

Из слов Дуды следует, что Польша не будет поставлять танки сама по себе, а готова к таким поставкам по согласованию с союзниками. Прежде всего речь идёт о Германии - производителе танков. Представитель германского правительства в среду сообщил, что в Берлине пока не получали соответствующих запросов от союзников.

Рота - это три танковых взвода, в каждый из которых входят по три танка, а также танк управления, то есть всего речь идёт о 10 танках.

Украина уже долгое время просит страны Запада для более успешного противодействия российской армии поставить ей боевые танки западного производства. Чаще всего в этом контексте упоминаются именно "Леопарды", находящиеся на вооружении целого ряда европейских армий. Власти Германии не раз заявляли о необходимости координации действий союзников по НАТО по вопросам поставки вооружений Украине и о том, что решение о поставках танков не может быть принято в одиночку.

На прошлой неделе Германия пообещала отправить 40 бронированных боевых машин пехоты "Мардер" в Украину. США объявили о поставке 50 БМП "Брэдли", а Франция - о поставках бронированных разведывательных машин. Решения приняты скоординированно - это первый случай, когда в Украину будет поставлена западная бронетехника. После этого решения появились сообщения о том, что, в частности, Франция и Польша добиваются от Германии и разрешения на поставки "Леопардов".

Во Львове на западе Украины в среду прошла трёхсторонняя встреча лидеров Польши, Литвы и Украины - стран так называемого Люблинского треугольника. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за военную помощь. Зеленский такжесказал, что ожидает "позитивного сигнала" относительно поставок танков от ещё одной западной страны.