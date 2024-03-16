Московский областной суд приговорил к 12 годам колония 21-летнего жителя Наро-Фоминска Кирилла Кусакина. Его признали виновным в диверсии на железной дороге за поджог релейного шкафа в апреле 2023 года, пишет "Медиазона".

Подробности дела неизвестны, однако в пресс-службе суда отметили, что наказание Кусакину назначили с учетом смягчающих обстоятельств. Суд учёл явку обвиняемого с повинной, его молодой возраст, частичное возмещение им ущерба и частичное признание вины.

Как пишет "Медиазона", согласно утечкам из баз данных, до 2020 года Кусакин был студентом, затем работал комплектовщиком и грузчиком в магазине продуктов.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России начались регулярные поджоги железнодорожной инфраструктуры. Обвиняемых сначала судили за хулиганство, а после стали привлекать по статьям о диверсии. В большинстве случаев следствие утверждает, что поджигатели действовали по заказу украинских спецслужб.