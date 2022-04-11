Грузия и Молдова сделали "первый шаг на европейском пути"

Грузия и Молдова получили от Евросоюза опросные листы, ответы на которые необходимы для предоставления этим странам статуса кандидатов на вступление в ЕС. Об этом сообщил ответственный за расширение Евросоюза член Еврокомиссии Оливер Вархеи. В понедельник он встретился с министром иностранных дел Грузии Ильёй Дарчиашвили и главой МИД Молдовы Нику Попеску.
"Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы дать мнение Европейскому совету", – сказал Вархеи.
Несколькими днями ранее такой же опросный лист получила Украина, которую – на фоне продолжающихся боевых действий – посетила глава Еврокомиссии.
Молдова и Грузия подали формальную заявку на вступление в ЕС вслед за Украиной. Киев сделал это спустя несколько дней после начала российского вторжения в феврале.
Украина рассчитывает на то, что уже летом станет страной – кандидатом на вступление в ЕС. Обычно этот процесс занимает несколько лет. Когда на получение статуса стран-кандидатов рассчитывают в Тбилиси и Кишиневе, не сообщается.
Обе страны, как и Украина, имеют территориальные конфликты. Часть их территорий контролируют поддерживаемые Россией самопровозглашённые республики. И Молдова, и Грузия, заявляя об осуждении российской агрессии против Украины, действуют крайне осторожно. Они соблюдают западные санкции против России, но не вводят своих собственных.
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