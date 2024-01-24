Грузия предложила Абхазии помощь в реставрации картин

Национальный музей Грузии (НМГ) в официальном заявлении выразил готовность участвовать в восстановлении экспонатов, пострадавших от пожара в здании Национальной картинной галереи в Сухуми, в самопровозглашённой республике Абхазия.

"Национальный музей выражает готовность создать специальную группу из реставраторов Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили и направить её в Абхазию для участия в реставрационных работах", - говорится в заявлении.

В разговоре с корреспондентом Радио Свобода представитель НМГ заявил, что пока никакого ответа из Сухуми не получали.

Уроженец Абхазии и один из лидеров грузинских беженцев, Георгий Гвазава выразил надежду, что абхазские власти примут помощь от Тбилиси. "Я могу подтвердить, что грузинские художники, уроженцы Абхазии, даже после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов отправляли в Сухуми картины, которые у них хранились", - заявил он.

Накануне стало известно, что в Абхазию вскоре прибудут реставраторы из России.

21 Января, из-за короткого замыкания в Сухуми почти полностью сгорела Национальная картинная галерея, в которой хранились более четырёх тысяч ценных картин абхазских художников. Среди них до 300 работ известного художника Александра Чачба-Шервашидзе. Власти самопровозглашённой республики утверждают, что историческому наследию изобразительного творчества Абхазии нанесён "невосполнимый ущерб".

Согласно предварительным данным, пожар в галерее начался на крыше здания сразу после того, как в этом районе Сухуми возобновилось подача электричества после очередного веерного отключения.

Отмечается, что 15 лет назад зданее уже горело, но тогда возгорание удалось быстро потушить и полотна серьезно не пострадали. В этот раз удалось спасти не более 150 полуобгоревших картин.