Грузия решила избавиться от квот для женщин на выборах в парламент

В Грузии в течение ближайшей недели, парламентское большинство от правящей партии "Грузинская мечта" примет в ускоренном порядке, сразу в трёх чтениях закон, отменяющий правило, согласно которому каждое четвёртое место в предвыборных списках политических партий должно быть отдано женщине. Закон был принят "Грузинской мечтой" в 2020 году, в преддверии парламентских выборов

Формально, инициатором нового законопроекта стала либертарианская партия "Гирчи". Она считает любую форму так называемой позитивной дискриминации нарушением гендерного равноправия. По словам лидера парламентской фракции "Гирчи" Иаго Хвичии "женщина абсолютно равна мужчине, и она не должна нуждаться в подобного рода искусственных преимуществах".

Неожиданно для многих, "Грузинская мечта" утвердила инициативу, получив от "Гирчи" открытое обещание поддержать, в обмен на отмену женских квот, кандидата правящей партии на пост главы ЦИК.

Критики решения обращают внимание, что "Грузинская мечта" хочет избавиться от женщин в избирательных списках и освободить места для олигархов, готовых финансировать предвыборную кампанию правящей партии.

Женские организации страны, омбудсмен Леван Иоселиани и практически все оппозиционные партии выступили против отмены закона о женском квотировании. Тем не менее, как заявил в ходе дебатов на пленарном заседании парламента спикер Шалва Папуашвили, гендерные квоты выполнили свою роль и уже изжили себя.

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