Губернатор Гладков сообщил об обстреле Белгорода

Вечером 4 января российский Белгород подвергся обстрелу. В соцсетях появились фото и видео последствий предполагаемой ракетной атаки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграме, что российская система ПВО сбила "10 воздушных целей". В Минобороны России утверждают, что это снаряды РСЗО "Ольха". По предварительным данным, есть двое пострадавших.

На опубликованных фото и видео в частности видно, что обломки ракет или снарядов упали на парковку рядом с многоквартирным домом. Сообщается о выбитых стёклах и повреждённых автомобилях.

В последние дни Белгород подвергается обстрелам. Украинские военные их не комментируют. 30 декабря в результате обстрела центра города погибли 25 человек - это самое большое число жертв в российском городе с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Обстрелы происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине, в том числе по соседним с Белгородом Харькову.

4 января сообщалось о многочисленных взрывах в аннексированном Крыму, российские власти заявляли, что были сбиты ракеты и беспилотники. По данным украинских военных, были поражены военные объекты.