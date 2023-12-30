МЧС России: более 10 человек погибли в результате обстрела Белгорода

В результате обстрела центра Белгорода днём в субботу, по последним данным МЧС России, погибли 14 человек, в том числе двое детей, пострадали более ста, среди них 15 детей.

Субботний обстрел 30 декабря расценивают как самый масштабный за всё время войны, отмечает Русская служба Би-би-си. Такого большого числа погибших на территории России в результате одного обстрела ещё не было.

Минобороны России заявило, что украинские военные предприняли "попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire»", при этом, как утверждается, "средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены", но "несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород".

Украинские военные пока обстрел официально не комментировали. Киев, как правило, официально не комментирует возможные обстрелы российской территории со стороны ВСУ. Украинское телевидение "Суспильне" передаёт со ссылкой на источники, что удары по Белгороду нанесли украинские военные, а их целями были военные и промышленные объекты. Источник издания "Украинская правда" в спецслужбах утверждает, что украинская армия атаковала военные объекты, однако из-за неумелых действий российской ПВО обломки ракет упали в центре города.

Независимых данных о подробностях обстрела пока нет.

Пользователи и телеграм-каналы публикуют видео и кадры последствий обстрела в Белгороде. На них видны пострадавшие люди, горящие машины, повреждённые дома, в том числе жилые. Пострадало также здание торгового центра.

Момент одного из взрывов попал на видео.

Судя по опубликованным видео, один из взрывов произошёл на центральной Соборной площади. Всего взрывов было несколько - на фото видно, что над городом поднимались несколько столбов дыма. По данным МЧС, в городе было 10 очагов пожаров.

В городе уже после обстрела вводился синал ракетной опасности, причём некоторые жители жаловались в соцсетях на то, что бомбоубежища были закрыты. Впоследствии сигнал был отменён, сообщил телеграм-канал "Жесть Белгород".

Гладков сообщил, что под обстрел попал также поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Чиновник перечислил попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, повреждение около 20 частных домовладений и линии электропередачи.

Пресс-секретарь Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что президенту России "доложили" об обстреле Белгорода. Также сообщается, что в город вылетели специалисты Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко.

Власти Белгородской области, граничащей с Украиной, регулярно сообщают об украинских ударах на протяжении года. Летом власти объявляли эвакуацию приграничных поселений. До столицы региона до сих пор долетали как правило беспилотники.

29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за всё время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки - получили ранения. Накануне на заседании Совета безопасности ООН российский представитель Василий Небензя заявлял, что в Украине не было бы жертв среди мирных жителей при российских обстрелах, если бы не действия украинской ПВО.

Минобороны России заявило, что в ночь на 30 декабря российские военные сбили и перехватили 32 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

В пятницу Белгород, по данным городских властей, также был обстрелян. По словам Вячеслава Гладкова, при обстреле в пятницу в Белгороде был один погибший, повреждения получили более 50 частных домов. Гладков сообщил также о раненых и разрушениях в нескольких других населенных пунктах области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в субботу о гибели ребенка в результате украинского обстрела двух сёл. Он написал в телеграм-канале, что под обстрел попали села Кистер и Борщево Погарского района, и что по ним было выпущено более 10 снарядов.

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