Губернатор Курской области сообщил об обстреле села

Село Алексеевка в приграничном с Украиной Глушковском районе Курской области было обстреляно из крупнокалиберного оружия рано утром 17 мая. Пострадавших нет. Повреждения получили три частных дома, здание школы и один автомобиль. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Российские пограничники ответным огнём быстро подавили обстрел, написал губернатор в своем телеграм-канале.

С начала войны в Украине власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов. Помимо этого, на территории региона неоднократно сбивали украинские беспилотники. В начале мая на участке железной дороги Суджа — Сосновый бор частично обрушился мост. Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.