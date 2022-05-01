В Курской области повреждён железнодорожный мост

Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт в воскресенье сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста.

Как он написал в телеграме, по неустановленным пока причинам частично обрушилась конструкция моста на перегоне Суджа-Сосновый Бор, который использовался для грузоперевозок. Пострадавших нет.

В Следственном комитете сначала заявили, что рассматривают версию о "подрыве" моста, но потом уточнили, что под словом "подрыв" имелось в виду обрушение полотна, а доказательств умышленного подрыва пока нет.

После начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна. В частности, в Шебекинском районе Белгородской области был повреждён мост. При этом российские власти ни разу не говорили о диверсии как о причине разрушения полотна. Не сообщалось и о задержании причастных.

При этом губернаторы российских приграничных регионов неоднократно обвиняли Украину в обстрелах российской территории. В Белгороде и Брянске произошли крупные пожары на нефтехранилищах; в первом случае российские власти обвинили Украину, во втором - нет.

В воскресенье поступают сообщения о крупном пожаре под Белгородом, но пока нет подробностей, что именно горит и по какой причине.