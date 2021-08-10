Губернатор Нью-Йорка, обвинённый в домогательствах, уходит в отставку

Губернатор Нью-Йорка, член Демократической партии, Эндрю Куомо заявил о намерении в течение 14 дней уйти в отставку после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах. Пост губернатора Нью-Йорка он занимал с января 2011 года.

Обвинения звучали в американских СМИ с конца 2020 года. Генеральый прокурор Летиция Джеймс провела специальное расследование, завершившееся в этом месеце. Следователи пришли к выводу, что от сексуальных домогательств Куомо в течение всего срока его работы на посту губернатора пострадали 11 женщин, среди которых и сослуживицы по офису губернатора.

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