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Губернатор Приморья: яхта за 1,2 млрд не моя, а "близких людей"

Олег Кожемяко
Олег Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отрицает, что является владельцем яхты "Вайт Пёрл" стоимостью 1,2 млрд рублей. При этом он признал, что она принадлежит его "близким людям".

В декабре издание "Вёрстка" утверждало, что весны 2022 года в пользовании Кожемяко находится яхта "Вайт Пёрл" с позывным ZGOV8. На таможне яхту оформили на бывшего капитана черноморского флота Шакира Джафарова, который ранее получал зарплату на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, принадлежащем сыну главы Приморья Никите Кожемяко.

Позже судно переоформили на Игоря Тивякова, который в 2020 и 2021 году работал в хозуправлении правительства Приморского края. В телефонных книгах других пользователей номер Тивякова записан как "Игорь капитан яхты губера" и "Игорь катер губернатора".

- Читал немножко эти иноагентские помойные сайты о том, что есть яхта. Яхта, конечно, красивая, но точно не моя. Это моих близких людей. Безусловно, мне нравятся более маленькие катера, которыми можно самому поуправлять, - заявил Кожемяко, не уточнив, пользуется ли судном сам.

По данным "Вёрстки", впервые судно ввезли в Россию в апреле 2022 года из Южной Кореи. Владелец яхты оказался скрыт за офшором с Британских Виргинских островов, он же выступал отправителем судна.

Кожемяко утверждает, что "ребята" купили яхту в 2020 или 2021 году, до начала вторжения в Украину. Кожемяко пообещал "посмотреть по рекламодателям, за счёт каких источников содержатся эти сайты, кто оплачивает им денежные средства". Также он намерен отследить СМИ и пользователей, который распространяют текст о яхте. "В период предвыборных кампаний, когда у украинцев все меньше шансов на поле боя, когда мы плавно продвигаемся вперед, будут возникать материалы или высказывания лиц официальных, чтобы куда-то вывести в другую сторону, зародить какие-то сомнения", - сказал Кожемяко. Его слова приводит Сибирь.Реалии.

  • Яхта "Вайт Пёрл" — это 37-метровое судно, спущенное на воду летом 2021 года на итальянской верфи Tecnomar. Оно имеет четыре гостевые каюты, в которых на ночь могут расположиться восемь человек. Стоимость недельной аренды яхты оценивается примерно в 81 тысячу долларов.

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