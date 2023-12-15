Губернатор Приморья: яхта за 1,2 млрд не моя, а "близких людей"

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отрицает, что является владельцем яхты "Вайт Пёрл" стоимостью 1,2 млрд рублей. При этом он признал, что она принадлежит его "близким людям".

В декабре издание "Вёрстка" утверждало, что весны 2022 года в пользовании Кожемяко находится яхта "Вайт Пёрл" с позывным ZGOV8. На таможне яхту оформили на бывшего капитана черноморского флота Шакира Джафарова, который ранее получал зарплату на Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, принадлежащем сыну главы Приморья Никите Кожемяко.

Позже судно переоформили на Игоря Тивякова, который в 2020 и 2021 году работал в хозуправлении правительства Приморского края. В телефонных книгах других пользователей номер Тивякова записан как "Игорь капитан яхты губера" и "Игорь катер губернатора".

- Читал немножко эти иноагентские помойные сайты о том, что есть яхта. Яхта, конечно, красивая, но точно не моя. Это моих близких людей. Безусловно, мне нравятся более маленькие катера, которыми можно самому поуправлять, - заявил Кожемяко, не уточнив, пользуется ли судном сам.

По данным "Вёрстки", впервые судно ввезли в Россию в апреле 2022 года из Южной Кореи. Владелец яхты оказался скрыт за офшором с Британских Виргинских островов, он же выступал отправителем судна.

Кожемяко утверждает, что "ребята" купили яхту в 2020 или 2021 году, до начала вторжения в Украину. Кожемяко пообещал "посмотреть по рекламодателям, за счёт каких источников содержатся эти сайты, кто оплачивает им денежные средства". Также он намерен отследить СМИ и пользователей, который распространяют текст о яхте. "В период предвыборных кампаний, когда у украинцев все меньше шансов на поле боя, когда мы плавно продвигаемся вперед, будут возникать материалы или высказывания лиц официальных, чтобы куда-то вывести в другую сторону, зародить какие-то сомнения", - сказал Кожемяко. Его слова приводит Сибирь.Реалии.