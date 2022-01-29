Губернатор Приморского края посетил Дальнегорск и встретился с рабочими

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в пятницу, 28 января, во время рабочей поездки в Дальнегорск встретился с руководством и трудовым коллективом Дальнигорского химического комбината "Бор", связанного производственным процессом с Дальнегорским горно-обогатительным комбинатом. Губернатор ответил на вопросы по реорганизации предприятия.

Химкомбинат "Бор" с 2019 года проходит процедуру банкротства. Создано новое предприятие "Русский Бор" для выпуска другого, нового продукта. Для работы будут арендованы новые производственные мощности, куда и будут трудоустроена "основная часть" сотрудников ДХК "Бор", занятых на переработке.

Работникам рудника обещают занятость на отдельном предприятии.

Таким образом, речь идет о реорганизации предприятия под новым юрлицом.

Генеральный директор Дальлнегорского комбината Дмитрий Рачков сообщил, что никаких сокращений и уменьшений размеров зарплат при переводе работников на новое предприятие не будет. Коллективу выплатят компенсации за отпуска. Кроме того, в текущем году ожидается индексация заработной платы на величину инфляции.