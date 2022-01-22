На грани взрыва. Как банкротят крупнейший борный комбинат

Дальнегорск – моногород в 530 км от Владивостока: сопки, кедры, два градообразующих предприятия, одно из которых – Дальнегорский горно-обогатительный комбинат – единственный в России и третий в мире по производству борной кислоты и борных продуктов. 90% их идёт на экспорт – от Китая до США: борная кислота широко используется при производстве стекла и керамики, в частности при изготовлении смартфонов, плазменных телевизоров и компьютеров. Порт в Японском море – всего в 35 км. На комбинате работает около двух тысяч человек из 37 тысяч жителей города. В 2011 году комбинат купили структуры бизнесмена Бориса Минца, обещавшего провести модернизацию предприятия. Вместо модернизации комбинат оказался в ещё более бедственном положении, а миллионные прибыли начали оседать в офшорах. В России остались только долги по налогам да сотрудники, которые в полном составе должны быть уволены в феврале.

Радио Свобода поговорило с рабочими, а также ознакомилось с отчётом конкурсного управляющего Данила Рыбалко, который пишет о преступлениях со стороны собственников комбината. Уголовных дел по его обращениям никто не возбуждает, более того – убыточный комбинат претендует на очередную субсидию от правительства Приморского края.

Каждый новый собственник приходил со своей программой реформ, но долги росли, а проблемы не решались

Дальнегорский комбинат был открыт в 1959 году. После приватизации на предприятии несколько раз вводилось внешнее управление. Комбинату требовались инвестиции, модернизация оборудования, ремонт цехов, порта для отгрузки продукции и самого карьера: предприятие стало производить меньше продукции, чем требовал рынок, а её себестоимость увеличивалась. Каждый новый собственник приходил со своей программой реформ, но долги росли, а проблемы не решались. В 2011 году комбинат перешёл под контроль 01 Group российского миллиардера Бориса Минца, впоследствии система собственников была сильно запутана, но, как выяснил конкурсный управляющий Рыбалко, бенефициаром комбината осталась 01 Group, в частности сыновья Минца Игорь и Александр. На запрос Радио Свобода пиар-менеджер Бориса Минца ответил, что Минц к комбинату никакого отношения не имеет.

Прибыль – в офшор, убыток – в ФНС

из-за такой схемы комбинат получает ежемесячные убытки в размере 69 млн рублей

Как следует из документов, руководство предприятия разделило прибыли и убытки между разными юрлицами, которые даже судятся между собой. Владельцем лицензии на добычу руды стало ООО "Дальнегорский ГОК", аффилированные с ним ООО "Радамант" и ООО "Фининвест" – владельцами оборудования и прочего имущества комбината, а две другие компании – российское ООО "Горно-химический комбинат "Бор" (ГХК "Бор") и швейцарская фирма Ragrow AG – посредниками по продаже продукции в России и за рубежом. Зачем такие сложности, ведь у многих иностранных покупателей борной кислоты есть представительства на территории РФ? Чтобы удобнее было выводить деньги, считает конкурсный управляющий Данил Рыбалко. Посредники покупают продукцию комбината по цене $460 за метрическую тонну, а её стоимость на международном рынке – $560. Данил Рыбалко посчитал, что из-за такой схемы комбинат получает ежемесячные убытки в размере 69 млн рублей (расчёт по курсу на ноябрь 2021 года) или почти 900 млн рублей ежегодно. Эти деньги оставались на счетах офшорных фирм, подконтрольных семье Бориса Минца и его сыновей. Ещё один подконтрольный собственникам трейдер – гонконгская Unique Alliance Limited. Согласно показаниям Сергея Глаза, который в разное время занимал должности заместителя коммерческого директора и главного специалиста по сбыту в компаниях ГОКа, в 2019 году комбинат продал ей продукции на $35,2 млн, а она в свою очередь продала ту же самую продукцию за $40,6 млн. $5,4 млн долларов остались за границей – и так каждый год. Только в 2020 году консолидированный убыток всех предприятий комбината составил 600 млн рублей. При этом руководство "Дальнегорского ГОКа", ссылаясь на тяжёлое финансовое положение, вот уже три года подряд получает субсидию от администрации Приморского края – на покрытие затрат на электроэнергию. Сумма субсидии правительством не разглашается, конкурсный управляющий Рыбалко пишет о 500 млн, выделенных в 2019 году, в базе "Спарк Интерфакс" указано, что в 2019 году комбинат получил 154 млн рублей государственной помощи, а в СМИ писалось о 640 млн, полученных в 2021 году. Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин на вопрос относительно размера субсидии не ответил, впрочем, по словам Данила Рыбалко, руководство края умывает руки, заявляя, что ГОК – частный бизнес и у правительства нет правовых возможностей влиять на его собственников и руководство.

документы предприятия разбросаны по всему миру

УМВД по Приморскому краю с 2019 года проводит бесконечные доследственные проверки по факту преднамеренного банкротства ГХК "Бор", но постоянно выносит отказы в возбуждении уголовных дел, которые потом отменяются прокуратурой. "Обстоятельства, которые подлежат исследованию, достаточно сложные для городского отдела МВД, – говорит Данил Рыбалко. – Нужно опрашивать людей, которые не живут в Дальнегорске, требуются командировки в Москву, документы предприятия разбросаны по всему миру. В процессуальные сроки дознаватель не может уложиться, и происходит технический отказ в возбуждении дела, который отменяется по постановлению прокурора".

Рабсила в аренду

ФНС не заметила, что две тысячи человек получают зарплату не от того юрлица, на котором трудоустроены

Ещё одно созданное для ухода от налогов юрлицо – ООО "Дальнегорский химический комбинат "Бор" (ДХК "Бор"), куда все сотрудники комбината были формально переведены в 2016 году. По договору между новым ООО и ГОКом "ДХК "Бор" предоставляло комбинату работников, выплачивая им зарплату, а также оплачивая все предписанные законом социальные платежи и налоги, ГОК в свою очередь должен был платить ДХК, но… не платил, что привело к задолженности одной части комбината перед другой и банкротству ДХК "Бор" в 2019 году. При этом, судя по документам, никто и не собирался выплачивать деньги за аутсорсинг: сотрудники по-прежнему получали зарплаты от ГОКа, где фактически и продолжали работать, а вот налоги за них не платил никто, так что у ДХК "Бор" образовалась задолженность перед Налоговой службой и Пенсионным фондом в 1,8 млрд рублей. Открытым остаётся вопрос, почему местная ФНС не заметила, что две тысячи человек получают зарплату не от того юрлица, на котором трудоустроены.

Эта ситуация может привести к социальному всплеску

В настоящее время сотрудники получают уведомления об увольнении с ДХК "Бор", продолжая работать на комбинате. Окончательного решения об их судьбе никто не может принять: конкурсный управляющий Рыбалко в своих обращениях в Правительство края, ФСБ, прокуратуру, Следственный комитет пишет, что руководство ГОКа людей принимать не хочет. В администрации края не раз проводились совещания по этому вопросу, во встрече 15 октября 2021 года участвовали заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко, министр промышленности и торговли края Сергей Калитин и и его заместитель Алексей Пикалов. Последнее совещание по этому вопросу состоялось 15 января, но решение так и не было принято. В ответе министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина на запрос РС указано, что правительство держит ситуацию на контроле, отделение Приморского центра занятости населения поставлено на "усиленный график работы с отработкой всех вакансий по городу и близлежащих районов", обещают места и на новом предприятии компании "Русский Бор", которую должны включить в число резидентов так называемой территории опережающего развития ТОР, впрочем, по словам Данила Рыбалко, в ТОР ДХК "Бор" планировали включить ещё два года назад, но этого так и не случилось. Компания была признана банкротом ещё в 2019 году, по словам Данила Рыбалко, в 2020 году руководство комбината обещало провести деофшоризацию компании и переоформить людей, но так ничего и не сделало. Более того, как рассказал РС управляющий, менеджмент саботирует его работу, даже не стали централизованно распространять уведомления об увольнении – их приходится отправлять почтой. "[Генеральный директор] Рачков вовсе выставил меня из кабинета, ГОК для меня – закрытая система, – говорит Рыбалко. – И вот у меня вопрос: когда я завершу процесс уведомления о сокращении, я должен работникам выдать трудовые книжки, но принудить руководство ГОКа к этому я не могу. Эта ситуация также может привести к социальному всплеску".

на предприятии что-то ещё шевелится, но модернизацией и не пахнет

Генеральный директор "Дальнегорского ГОКа" Дмитрий Рачков от комментариев отказался, впрочем, как рассказал РС Данил Рыбалко, Рачков признавался ему в телефонном разговоре, что является лишь номинальным директором и никаких решений не принимает. Корреспондент РС пообщался и с рядовыми сотрудниками комбината. Они вообще не понимают, что происходит. Кто-то уже получил "письма счастья", кто-то нет, по словам нескольких собеседников, руководство уверяет их, что работу никто не потеряет. Люди руководству верят: ещё с 1990-х гг. их постоянно увольняли из одних компаний и принимали на работу в другие. Кто-то собирается искать работу на втором крупном предприятии Дальнегорска – горно-металлургическом комплексе «Дальполиметалл» или ездить на вахты по добыче золота в Амурском крае (Радио Свобода снимало фильм об этом бизнесе и его влиянии на природу региона). "По переходу тишина, кого возьмут, а кого нет, не ясно. Профсоюз тоже молчит. У нас на предприятии что-то ещё шевелится, но модернизацией и не пахнет. Зарплаты низкие, что уборщица на МРОТе, что электрослесарь пятого разряда – на 200 рублей больше МРОТа получает, а ответственность и рабочая нагрузка многократно выше, – написал сотрудник комбината. – Тут в основном старики на пенсии. У меня в службе из 16 человек 11 пенсионеров, кто без прививок, кто без премий сидит". "На предприятии неоднократно проводили процедуры банкротства, людей увольняли одним числом, а следующим снова принимали, поэтому кто-то верит, что нас всех, как и раньше, сразу же снова примут на работу, а кто-то очень переживает. Многие люди, получив уведомление, за письмом не ходили, как и я, поэтому дату своего увольнения не знают. А кто получил, там и 28 февраля и 9 марта и 11 марта. Если всех уволят, предприятие просто развалится, людей сейчас-то катастрофически не хватает, а потом просто будет конец, наш город умрёт, работы у нас в городе нет", — написала другая сотрудница. Председатель профсоюза "ДХК "Бор" Сергей Матвеев отказался отвечать на вопросы РС, сказав, что не располагает никакой информацией.

Управляющий подсуетился

клиенты получали письма с просьбой оплатить товар не комбинату, а Power Solutions

В 2012 году на Дальнегорском ГОКе появился некий Илья Гордюшев, имя которого уже и раньше упоминалось в связи с банкротившимися предприятиями. Гордюшев – однокурсник Дмитрия Минца, сына Бориса, они вместе учились в МГИМО (другой однокурсник Дмитрия Минца Евгений Староказников возглавляет швейцарскую компанию-прокладку RAGROW AG). Как показали сотрудники комбината, поначалу Гордюшев выступал в качестве представителя O1 Group Бориса Минца, название этой компании было указано на его визитках. В 2018 году Борис Минц с сыновьями эмигрировал в Великобританию, причиной тому стало уголовное дело и тяжба с банком "Открытие", который СМИ связывают с Игорем Сечиным и компанией "Роснефть". В России Минцев заочно арестовали, в Лондоне их ждали долгие тяжбы, а контроль над комбинатом начал постепенно переходить в руки Гордюшева. По словам сотрудников ГОКа, опрошенных управляющим Рыбалко, именно Гордюшев распоряжается денежными потоками, прибылью, взаимодействует с покупателями и поставщиками. В распоряжении РС есть письмо 2018 г. от японской компании Marubeni, клиента ГОКа, на имя Гордюшева, а не директора Рачкова. В 2020 году Гордюшев даже участвовал в совещаниях при администрации Приморского края как "представитель собственников ГОК". При этом на самом предприятии Гордюшев трудоустроен не был, никакую доверенность от собственников никому не показал.

Данилу Рыбалко удалось найти документы, подтверждающие, что в 2019 году сотни тысяч долларов выводились на бельгийскую компанию Power Solutions N.V., контролируемую Гордюшевым: клиенты получали письма с просьбой оплатить товар не комбинату, а Power Solutions. Данил Рыбалко уверен, что те же схемы используются и сейчас, только прибыль извлекается для подконтрольной Гордюшеву компании "Альянс – Энерджи". "Я считаю, что конечные бенефициары разделились: часть интересов сохраняют Минцы, а часть – российская сторона в виде сегодняшнего менеджмента в виде Рачкова и Гордюшева, – говорит Данил Рыбалко. – В современных процессах, когда реальные собственники прячутся, это будет предметом доказывания в суде". От интервью с РС Игорь Гордюшев также отказался. Сроки увольнения сотрудников тем временем подходят, что будет с ними и с городом, непонятно.