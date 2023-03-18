Губернатор Смоленской области ушёл в отставку после 11 лет в должности

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ушёл в отставку "по собственному желанию". Он занимал эту должность почти 11 лет.
Вечером 17 марта президент России Владимир Путин принял отставку Островского и тем же указом назначил 39-летнего Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора региона.
До этого Анохин, финансист по образованию, возглавлял департамент регионального развития правительства России. В 2016-2018 годах Анохин был заместителем Островского, после этого работал в секретариатах вице-премьеров правительства РФ Виталия Мутко и Марата Хуснуллина.
За время правления Островского население Смоленской области уменьшилось на 7%, рождаемость в снизилась на 41% – по этому показателю в 2021 году регион занимал последнее место в России, пишет "Коммерсантъ". При этом ВВП области вырос более чем в два раза, последние годы регион завершал с профицитом бюджета.
- В среду, 15 марта, сменился и губернатор Чукотского автономного округа. Романа Копина, руководивший регионом последние 15 лет, покинул пост по собственному желанию. Врио губернатора региона назначен бывший зампредседателя правительства так называемой Луганской народной республики Владислав Кузнецов. В сентябре 2023 года на Чукотке должны пройти губернаторские выборы.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.