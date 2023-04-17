Губернатор сообщил о двух пожарах в Белгороде и Белгородской области

В Белгороде и Белгородской области произошли пожары на двух гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О каких объектах идёт речь и причину возгорания Гладков не уточнил. Через 40 минут он написал, что пожары потушены, пострадавших нет.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Белгороде и опубликовали видео пожаров. По предварительным данным, речь идёт об атаке беспилотников.

Одни источники пишут об ударе по теплоэлектростанции, другие - об ударе по подстанции. Сообщается также о перебоях с электричеством в части Белгорода.

11 апреля в Белгороде на территории аэропорта имени Шухова упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. В конце февраля на улицы города упали несколько беспилотных летательных аппаратов. По утверждению властей, пострадавших в результате инцидентов не было, лишь незначительные повреждения.