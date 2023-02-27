В Белгороде на городские улицы упали три беспилотника

В Белгороде вечером в понедельник упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сначала о падении одного дрона сообщили местные телеграм-каналы. Затем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что найдены обломки уже трёх летательных аппаратов.

По сообщению Гладкова, в нескольких домах выбиты окна, несколько автомобилей получили повреждения. Люди, по его словам, не пострадали.

На местах происшествий работают спецслужбы. Туда же выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Принадлежность беспилотников предстоит установить экспертам.

Белгород - ближайший к украинской границе российский областной центр. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину населённые пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.

С российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.

Больше новостей Радио Свобода: