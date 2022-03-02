Губернатор Цивилев поручил писать "КуZбасс" в официальных документах

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил своим подчиненным в "официальных материалах правительства" писать название региона как "КуZбасс". Об этом говорится в телеграм-канале главы региона.

"В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z - в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества", - цитирует губернатора Сибирь.Реалии.

24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия начнет "специальную военную операцию" на территории Украины. Ещё до ввода войск наблюдатели заметили на российской военной технике у границ с Украиной букву Z.

По версии группы CIT, эта буква означает принадлежность машины к Западному военному округу: (ZVO). Поддержавшие власть журналисты и блогеры используют Z в качестве символа войны, хотя наступающие российские войска используют и другие символы, например V.

В недавно опубликованном расследовании издания "Агентство" утверждается, что жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которой принадлежит 70 процентов угледобывающей группы "Колмар", вероятно, является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина.

В городах России проходят массовые антивоенные акции. Уличных акций в поддержку действий властей пока не было.