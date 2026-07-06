Губернатор Вологодской области остался без бензина на трассе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что его служебный автомобиль остановился на трассе из-за отсутствия топлива.

"Буквально 15 минут назад остановился без топлива. Бак на нуле. Это произошло на скоростном обходе города Вологда. Пересел из служебной машины в автомобиль, который согласился подвезти. Этим я свидетельствую тот факт, что все мы плывём в одной лодке и решаем существующую проблему", – рассказал чиновник в своём телеграм-канале. Позже он уточнил, что его подвёз экипаж ГАИ.

Незадолго до этого губернатор призвал жителей региона не закупать бензин впрок. По его словам, отпуск топлива для физических лиц частично ограничен, поскольку поставки остаются на прежнем уровне, а спрос вырос почти вдвое.

Вологодская область стала одним из регионов, где на фоне топливного кризиса введены ограничения на продажу бензина. С конца июня на автозаправках региона разрешено отпускать не более 30 литров бензина в бак одного автомобиля, продажа топлива в канистры ограничена.

Топливный кризис в России развивается с конца мая на фоне серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на обстрелы Украины российской армией. Из-за дефицита топлива ограничения на его продажу введены почти во всех российских регионах.

По подсчётам аналитиков, в мае украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз – это рекордный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись не менее 194 ударам, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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