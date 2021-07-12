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Губернатора Камчатки в больнице попросили "потерпеть до понедельника"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов (Архивное фото)

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о том, что в минувшие выходные он позвонил на горячую линию для больных COVID-19, но там ему предложили потерпеть до понедельника. Слова главы региона передаёт "Кам-24".

Солодов заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа в регионе "крайне напряженная". "Я лично звонил на линию 122 в субботу. Меня вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть со своими проблемами со здоровьем", - сказал губернатор. Глава региона отметил, что в связи с большой нагрузкой на систему здравоохранения обслуживание больных в выходные должно проходить хотя бы в режиме справочной информации.

Солодов также сообщил о том, что некоторые больные, которые находятся на амбулаторном лечении пожаловались на задержку при обеспечении бесплатными лекарствами. По его словам, две трети зараженных коронавирусом нового типа вообще не получают бесплатные лекарства.

В понедельник власти Камчатского края объявили, что с 15 июля в регионе запрещена работа ночных клубов, а кафе и рестораны смогут работать лишь до 23:00. Солодов назвал ситуацию с распространением COVID-19 "крайне напряженной". За минувшие сутки в госпитали с COVID-19 попали 47 человек, всего лечение в стационаре проходят 772 пациента, у 477 из которых воспаление легких.

  • В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство из них в Москве – 5403, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург – 2566 и 2029 новых заболевших – соответственно. Свердловская область на пятом месте с 464 новыми случаями COVID-19.
  • За минувшие сутки умерли 710 больных. По данным оперативного штаба, в России уже на протяжении недели фиксируется более 700 смертей за сутки от коронавирусной инфекции нового типа.

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