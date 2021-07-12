РПЦ не намерена отменять Царский крестный ход

Администрация Свердловской области ведет переговоры с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, который заявил, что пойдет вместе с другими верующими на традиционный крестный ход в память об убийстве семьи последнего российского императора в июле 1918 года. Ранее власти региона не согласовали мероприятие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В конце прошлой недели губернатор Евгений Куйвашев заявил, что традиционный крестный ход в "Царские дни" в этом году проводиться не будет. Это решение он объяснил ростом заболеваемости COVID-19 и появлением нового штамма вируса в регионе. Губернатор опубликовал в инстаграме фотографию с шествия, которое проходило в прошлом году, и указал, что многие его участники были без масок и не соблюдали дистанцию. Есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после "Царских дней", отметил Куйвашев.

В РПЦ заявили, что отказ губернатора согласовать крестный ход, не значит, что он исчез. Он просто не имеет статуса согласованного мероприятия. "Люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или „козьими тропами“? Это покажет время. Я однозначно пойду", — подчеркнул митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В прошлом году в Царском крестном ходе участвовали около 10 тысяч человек, годом ранее на него собрались более 60 тысяч верующих.

Его участники проходят по двадцатикилометровому маршруту, которым в 1918 году провезли останки убитых членов семьи Николая II и их приближенных: от Храма-на-крови в Екатеринбурге до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

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В России за последние сутки выявили 25 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Большинство из них в Москве – 5403, далее следуют Подмосковье и Санкт-Петербург – 2566 и 2029 новых заболевших – соответственно. Свердловская область на пятом месте с 464 новыми случаями COVID-19.

За минувшие сутки умерли 710 больных. По данным оперативного штаба, в России уже на протяжении недели фиксируется более 700 смертей за сутки от коронавирусной инфекции нового типа.



