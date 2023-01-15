"Гулагу.нет": бывший командир "ЧВК Вагнера" запросил убежища в Норвегии

Бывший командир наёмников "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Об этом сообщил основатель правозащитного фонда "Гулагу.нет" Владимир Осечкин.
Медведев, как он утверждает, пересёк границу России с Норвегией в районе поселка Никель в Мурманской области. По его словам, на границе он перелез через два забора, а позже под лай собак и стрельбу пограничников убегал по льду озера. Медведев добрался до одного из приграничных городков, постучался в первый попавшийся дом и попросил жильцов вызвать полицию.
Под охраной из местного аэропорта бывшего "вагнеровца" доставили в столицу Норвегии Осло, где поселили в центре для нарушителей миграционного законодательства. Осечкин уточнил, что процедура получения убежища уже запущена. В Норвегии Медведев намерен дать показания против главы "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина.
Осечкин также опубликовал запись, на которой, как утверждается, Медведев рассказывает об обстоятельствах своего побега. "Впервые из РФ в Европу за всё время с начала войны против Украины сбежал бывший командир одного из подразделений" "ЧВК Вагнера", который согласился давать показания, – пишет Осечкин.
- В начале июля 2022 года Медведев, житель Томской области, заключил контракт с "ЧВК Вагнера" на четыре месяца. Его отправили в Сальск, а оттуда в Луганскую область, где он был назначен на должность командира 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда наемников. По словам Медведева, он участвовал в боях под Бахмутом и был командиром бывшего заключённого Евгения Нужина, которого "вагнеровцы" предположительно убили кувалдой после возвращения из украинского плена.
- В середине декабря в соцсетях распространялось видео, на котором человек, представившийся дезертиром Андреем Медведевым, рассказал об издевательствах бойцов "ЧВК Вагнер" друг над другом. Он потребовал от ФСб провести проверку в отношении наёмников и Евгения Пригожина. "После моего самовольного ухода служба безопасности "Вагнера" начала меня преследовать, подключая к розыску ФСБ, органы МВД. Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье", – сказал Медведев.
- Сибирь.Реалии в декабре публиковал фрагменты интервью бывшего наёмника с Осечкиным.