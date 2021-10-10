Gulagu.net опубликовал разговор с человеком, передавшим записи пыток

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал аудиозапись интервью с белорусским программистом, который, как утверждается, передал ему большой архив видеозаписей пыток заключённых в России. Об этом сообщает "Медуза" (признанная в РФ СМИ-"иноагентом").

По словам Осечкина, гражданин Беларуси в 2015 году был осуждён в России по статье о наркотиках (сам он утверждает, что не занимался их сбытом). Он отбывал наказание в Саратовской области и был администратором камер наблюдения в туберкулёзной больнице № 1 областного управления ФСИН, где была сделана большая часть опубликованных Gulagu.net записей пыток заключённых. После освобождения он запросил политическое убежище в Евросоюзе. В разговоре с Осечкиным программист заявил, что "хотел донести до людей" информацию о пытках заключённых в России. Он подчеркнул, что видел пытки своими глазами, но сам в них не участвовал.

Также Gulagu.net опубликовал видео пыток бывшего заключенного Романа Гуртового, которое было снято в феврале 2020 года в саратовской туберкулёзной больнице, и рассказ Гуртового о том, что с ним произошло. По его словам, в в пытках участвовали заключённые, которые сотрудничали с ФСИН, и они производились с ведома, а иногда под руководством сотрудников ФСИН.

4 октября Осечкин сообщил, что в распоряжение проекта Gulagu.net попало около 40 Гб видеозаписей пыток и издевательств в российских местах лишения свободы. На опубликованных видео заключённых, как правило, насилуют. Многие видео сняты в саратовской туберкулёзной больнице, однако есть видео и из колоний и СИЗО в других областях. Власти отреагировали на публикацию, возбудив уголовные дела. Пять сотрудников ФСИН, в том числе глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и начальник туберкулёзной больницы, ушли или отправлены в отставку.