Gulagu.net: заключённых ИК №7 пытали и заставляли строить яхту прокурору

Бывший заключённый омской исправительной колонии № 7 Наиль Якупов утверждает, что его и сидевших с ним осуждённых регулярно подвергали избиениям и пыткам. Об этом он рассказал в интервью основателю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину.

В частности, по словам бывшего заключённого, осуждённых подвешивали на наручниках, заставляли бегать на улице в мороз в одних плавках, не давали сходить в туалет, а кроме того, заставляли изготавливать боевое оружие в качестве подарков высокопоставленным сотрудникам ФСБ, СКР, ФСИН и прокуратуры и строить яхту старшему помощнику прокурора Омской области Андрею Хомякову.

Ранее ещё один бывший заключенный исправительной колонии №7, Сергей Абраменко, рассказал о том, что его пытали и заставляли изготавливать мечи и сабли с гравировкой для высших чинов ФСИН, Следственного комитета и прокуратуры.

В октябре прошлого года руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин, ранее покинувший Россию, заявил, что в его руки попал огромный видеоархив с пытками и изнасилованиями в российских тюрьмах. Он получил его от программиста Сергея Савельева, ранее сотрудничавшего со ФСИН. Часть архива уже опубликована в СМИ и направлена в Европейский комитет по предотвращению пыток. Утверждается, что российские спецслужбы использовали файлы в качестве компромата, чтобы шантажировать осуждённых и добиваться от них нужных показаний.

После публикации архива Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по фактам превышения должностных полномочий. При этом Владимир Осечкин был объявлен в розыск. По словам правозащитника, множество документов в уголовном деле, возбуждённом против него, подписаны заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным, который был одним из объектов расследований Gulagu.net.